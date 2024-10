Mercato Napoli, Simeone fa gola al Torino: ADL fissa le condizioni

Giovanni Simeone continua a essere molto chiacchierato in casa Napoli per quanto riguarda il mercato in uscita. Il Torino lo vuole fortemente: De Laurentiis fissa il prezzo.

Il Napoli si muoverà sul mercato in vista della prossima sessione di calciomercato? In vista di gennaio, i tifosi azzurri non fanno altro che porsi questa domanda. Antonio Conte, alla guida del club partenopeo da alcuni mesi, è consapevole di avere una rosa competitiva, considerando soprattutto che non ci sono impegni europei a gravare nelle gambe dell’organico a sua disposizione. È chiaro, però, che l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi e di porre rimedio a eventuali addii. Magari, già a partire dal prossimo gennaio, per cui non sono esclusi movimenti sia in entrata che in uscita.

A tal riguardo, uno dei nomi più monitorati è quello di Giovanni Simeone: l’attaccante della SSC Napoli è nel mirino del Torino, che è a caccia del sostituto di Duvan Zapata, infortunatosi gravemente all’infortunio. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione, svelando quella che è la posizione di Aurelio De Laurentiis, patron del club partenopeo, riguardo il futuro del Cholito, che in estate si è guadagnato la conferma a discapito di Walid Cheddira.

Ultimissime news SSC Napoli, il Torino insiste per Simeone: tutte le novità

Giovanni Simeone è uno dei possibili partenti in casa Napoli, in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Nelle ultime settimane, in particolare, si parla molto di un eventuale approdo al Torino.

Proprio da Torino, precisamente dal quotidiano Tuttosport, arrivano novità sul Cholito e sulla posizione del Napoli circa una sua possibile cessione nei prossimi mesi. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Il Cholito è sicuramente uno degli obiettivi già emersi per il Torino, a Napoli gioca poco o nulla e a gennaio può partire. Ma dal fronte di De Laurentiis sono anche arrivate indicazioni chiare (si può muovere solo a titolo definitivo ed è valutato 15 milioni di euro). Prendere la rincorsa in vista di gennaio, stando così le cose, è doppiamente complesso. Tanto più se il misterioso budget che un giorno potrebbe avere a disposizione Vagnati andrà suddiviso in parti non uguali per coprire i due ruoli (attaccante e difensore, ndr)”.

Non un affare, dunque, semplice per il Torino, che però ha l’assoluta urgenza di regalarsi un nuovo attaccante. Simeone è un nome finito nei radar granata da tempo: l’accordo, però, si farà solo a precise condizioni.