Colpo di scena Napoli, l’annuncio su Kvara gela tutti: le ultime

Arriva l’annuncio su Khvicha Kvaratskhelia che stupisce i sostenitori azzurri, potrebbe accadere già contro l’Empoli.

Il Napoli di Antonio Conte pensa alla formazione da schierare contro l’Empoli, al Castellani ci sarà da lottare per tornare a casa con 3 punti in saccoccia.

Tra gli assenti sicuramente ci saranno Stanislav Lobotka e Mathias Olivera ma il tecnico leccese ha già in mente con chi sostituirli, potrebbe anche fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto di gioco.

Chiariello su Kvara: “non è al top in questo momento”

Il rientro dalle nazionali è faticoso per tutti, ecco perché Antonio Conte potrebbe correre ai ripari e far giocare chi non è stato convocato in nazionale e che ha lavorato con la squadra per più tempo.

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, il giornalista ha fatto il punto sulle tematiche del giorno, parlando anche di Kvara: le sue parole in merito.

Kvaratskhelia non è al top della condizione psicofisica mentre Neres si è allenato costantemente a Napoli. Può darsi che il brasiliano possa subentrare al posto del georgiano a gara in corso ad Empoli e può essere la mossa a sorpresa di Antonio Conte. Non vuol dire accantonare il georgiano, ma considerare chi si è allenato più di lui. Normale avvicendamento post-nazionale”.