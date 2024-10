Dall’Asia al Napoli, colpo internazionale in arrivo per gli azzurri: quattro nomi in ballo

In vista delle prossime sessioni di calciomercato, il Napoli potrebbe mettere a segno un colpo di livello internazionale dall’Asia: nel mirino quattro giocatori di livello.

A Castel Volturno il Napoli continua a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Empoli: un match che potrà dare ulteriori indicazioni sui possibili obiettivi stagionali per la squadra di Antonio Conte, il cui compito è quello di isolare la squadra da ogni possibile calo di concentrazione. Dalla seconda sosta della stagione per le Nazionali, non ci sono grandi notizie per il tecnico leccese: Stanislav Lobotka e, con ogni probabilità, Mathias Olivera non saranno del match, in quanto acciaccati in seguito agli impegni con le rispettive selezioni.

Per l’occasione, dunque, dovrebbe esserci spazio sia per Billy Gilmour che per Leonardo Spinazzola, che in questa prima parte di stagione hanno recitato il ruolo di rincalzi. I medesimi potrebbero avere ulteriori ritocchi dalle prossime sessioni di calciomercato: a parlarne è il portale Tuttomercatoweb.com, secondo cui il club di Aurelio De Laurentiis presto potrebbe mettere portare a casa un giocatore asiatico. In particolare, sono due i nomi su cui la società partenopea si sta concentrando in vista di gennaio e di giugno.

Ultimissime mercato Napoli, occhi su Kubo e Mitoma: i dettagli

“Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico”, questa è la notizia lanciata da tuttomercatoweb.com a proposito della SSC Napoli.

La medesima fonte, nel dettaglio, si sofferma sulla volontà da parte del club azzurro di espandersi sul mercato asiatico, che ha avuto una prima impennata grazie già a Kim Min Jae, nella stagione del terzo Scudetto della storia azzurra.

Di seguito, quanto scritto da TMW a tal proposito:

“L’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello. Così i due nomi principali sono Mitoma, del Brighton, e Takefusa Kubo della Real Sociedad. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti, come quella di Osimhen, ma resta da capire il futuro di Kvaratskhelia. Sono i profili principali che arrivano dall’est asiatico, piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Così nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach”.

Nei prossimi mesi, dunque, le novità in casa azzurra potrebbero arrivare dall’Asia, per aumentare la propria appetibilità dal punto di vista commerciale ma anche con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte altre risorse di alto livello.