Annuncio UFFICIALE del Napoli, c’è l’accordo: è appena arrivata la firma!

In questi minuti i canali ufficiali della SSC Napoli hanno pubblicato un comunicato, annunciando l’accordo stretto dalla società di Aurelio De Laurentiis.

L’attesa è quasi finita per i tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini in vista della prossima sfida contro l’Empoli, in programma per domenica prossima, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un appuntamento che Antonio Conte non intende fallire, anche per mandare l’ennesimo messaggio alle altre pretendenti, oltre che per confermare il primo posto in classifica, in solitaria.

Nel mentre si aspettano novità più concrete in merito alla formazione che può essere schierata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale nella sfida dello stadio Castellani, il club azzurro ha reso noto una nuova partnership, con un comunicato apparso proprio in questi ultimi minuti sui canali ufficiali della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

La SSC Napoli ha stretto l’accordo di partnership con De Cecco, che sarà Global Partner per l’Olio Extravergine. Una nuova collaborazione che va ad arricchirsi a quelle già annunciate nelle ultime settimane, aumentando ulteriormente l’appetibilità della Società Sportiva Calcio Napoli dal punto di vista commerciale, così come svelato dal dirigente Tommaso Bianchini nella sua ultima intervista. Una crescita fondamentale per fare in modo che la società azzurra continui a crescere anche sul campo.

Ultimissime notizie Napoli Calcio, accordo con De Cecco: l’annuncio ufficiale

De Cecco, da oggi, è il nuovo Global Partner per l’Olio Extravergine della SSC Napoli. Il comunicato è apparso nel pomeriggio sul sito ufficiale del club partenopeo.

“La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club, per questo motivo siamo orgogliosi di accogliere De Cecco – nostro nuovo partner globale come Olio Extravergine Ufficiale”, ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, al sito del club. “L’Olio Extravergine è uno dei simboli del made in Italy nel mondo e siamo lieti di iniziare questo percorso di partnership con un brand che porta il proprio olio sulla tavola dei napoletani dappertutto, nel mondo”.

Soddisfazione anche da parte del gruppo De Cecco, il cui Chief Commercial Officer Carlo Aquilano ha sottolineato l’importanza di aver stretto questo accordo con una realtà importante come quella della Società Sportiva Calcio Napoli, che dal punto di vista commerciale sta avanzando in maniera importante.