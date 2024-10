Napoli, Bianchini svela il vero l’obiettivo di De Laurentiis: l’annuncio ufficiale

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha svelato i veri piani di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sosta per le lasciare spagli agli impegni delle varie nazionali, sarà impegnato in una gara molto insidiosa. I partenopei, infatti, domenica (esattamente alle 12.30) scenderanno in campo allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Il team campano, almeno sulla carta, ha sicuramente dalla sua parte i favori dei pronostici, ma dovrà comunque essere attento, perché l’Empoli si è dimostrato un ostacolo duro da superare. Il Napoli, in attesa della gara contro i toscani, può comunque esultare sia per il primato che per la svolta marketing avuta in questi ultimi anni. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano per far crescere ancora di più il club partenopeo.

Napoli, Tommaso Bianchini: “Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi 10 club al mondo. Stadio di proprietà fondamentale”

A svelare l’intenzione del presidente del Napoli, esattamente ai microfoni ufficiali del ‘Corriere dello Sport’, dal Chief Revenue Officer della SSC Napoli, Tommaso Bianchini: “Il nostro obiettivo è quello di entrare nella top 10 dei club. Puntiamo aull’identità cittadina e alla conquista dei mercati: dall’Asia alla Scozia di McTominay. I prossimi due anni saranno davvero fondamentali per la fase due annunciata dal presidente: sarà tutto focalizzato sul processo di internalizzazione del club, la crescita dei ricavi e le infrastrutture. Lo stadio ed il centro sportivo”.

Il dirigente ha poi continuato il suo intervento: “Tuttavia, proprio per raggiungere tutti questi obiettivi, è vitale avere uno stadio di proprietà. Quest’ultimo, infatti, permetterebbe di aumentare i ricavi, creare un movimento, un museo ed aree hospitality più ampie. Maradona o stadio nuovo? Di queste cose se ne occupano le istituzioni. Ma posso dire che mi piange il cuore quando i turisti non possono entrare al Maradona durante la settimana”.

L’intervista al ‘Corriere dello Sport’ di Tommaso Bianchini, dunque, poi termina così: “Dal mio arrivo il fatturato aumenta sempre del 60%? La svolta è stata l’autoproduzione. De Laurentiis ci ha pensato ed ha saputo coinvolgere un’icona come Armani, sua figlia Valentina in veste di stylist et voilà. Questa è stata una genialata assoluta: la maglia è il passaporto del tifoso, è l’emblema. Tra un po’ presenteremo anche la terza maglia per questa stagione. E posso dire che con Armani abbiamo rinnovato fino al 2024″.

Queste parole di Tommaso Bianchini, di fatto, confermano i grandi piani strategici per i prossimi anni dello stesso Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, i tifosi del Napoli sperano che la squadra di Conte possa continuare a vincere anche con l’Empoli.