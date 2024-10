“Il Napoli ha fatto un ottimo acquisto”: l’elogio dell’esperto fa impazzire i tifosi azzurri!

Il Napoli ha messo a segno diversi colpi importanti in estate. Nelle ultime ore, un esperto ha elogiato uno degli acquisti del club azzurro.

La stagione del club azzurro è partita per il meglio, e il merito è soprattutto di Antonio Conte. L’allenatore ha dato alla squadra una DNA vincente, capace di lottare in ogni partita per novanta minuti. Oltre a ciò, però, anche la società ha svolto un lavoro importante visti i colpi messi a segno durante il mercato.

A Napoli sono arrivati giocatori molto importanti, tra cui Scott McTominay, David Neres e Romelu Lukaku. In modo particolare, il centrocampista scozzese è diventano fin da subito uno dei beniamini della tifoseria. L’ex United vanta ottime qualità, morivo per il quale è uno dei migliori nel suo ruolo. Infatti, l’ex CT della Scozia ha analizzato il colpo messo a segno da Aurelio De Laurentiis.

Alex McLeish, ex CT della Scozia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “BBC Scotland” analizzando le qualità calcistiche di Scott McTominay e tanto altro. Di seguito le parole del tecnico.

“Scott ha un passato da attaccante nelle giovanili. Questo è uno dei motivi per il quale ha un ottimo fiuto per il gol. Per me il Napoli ha messo a segno un grande acquisto”.

Sulla Nazionale scozzese: “Un ruolo importante nella scelta della Nazionale scozzese per Scott l’ha avuto José Mourinho. Lui mi disse di andare a convincere il ragazzo. Arrivai alle quattro del mattino in hotel e dopo mi chiamò Josè dicendomi che avremmo pranzato insieme: io, lui e Scott. Quest’ultimo, mi sottolineò che non avrebbe mai fatto una scelta diversa dalla Scozia”.