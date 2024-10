Il retroscena inedito di Barzagli: cosa disse ai compagni dopo lo storico gol di Koulibaly

Andrea Barzagli ha raccontato un retroscena inedito su cosa disse ai compagni dopo lo storico gol di Koulibaly in Juventus-Napoli del 2018

Sono trascorsi oltre 6 anni, ma per qualche tifoso quel campionato non vinto brucia ancora. Il Napoli è riuscito ad alzare lo Scudetto nella stagione 2022-23, ma l’annata dei 91 punti con Maurizio Sarri, non festeggiata con il titolo, è un dolore impresso nella mente e nel cuore di molti. In quella primavera del 2018 gli azzurri erano riusciti a vincere in casa dell’imbattibile Juventus, ma tutto si sarebbe distrutto solamente una settimana più tardi.

Il gol di Koulibaly allo Stadium resta uno dei momenti di maggior felicità per un tifoso partenopeo, spezzato dal clamoroso 3-0 subito in casa della Fiorentina nel weekend successivo. Una gara maledetta, che era stata preceduta da un rocambolesco e discusso 3-2 della Juventus sull’Inter con la famosa mancata espulsione di Pjanic e la sparizione dell’audio VAR dell’epoca.

Barzagli svela un retroscena inedito: cosa successe dopo Juve-Napoli nel 2018

Quella vittoria sofferta e ricca di polemiche, permise alla Juventus di tornare a +4 e a restarci, proprio perché il Napoli il giorno dopo crollò a Firenze. La tripletta di Simeone distrusse i sogni di gloria, di una squadra che aveva già staccato la spina la sera prima, nella famosa stanza d’albergo, davanti alla televisione.

A rievocare quei ricordi agrodolci ci ha pensato Andrea Barzagli nel corso del Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio in questi giorni. L’ex difensore della Juventus, grande protagonista dei successi bianconeri di quegli anni, ha svelato un retroscena mai raccontato prima su quanto avvenuto nelle ore successive alla sconfitta contro il Napoli arrivata all’ultimo secondo.

“Mi ricordo ancora troppo bene questa cosa. Entrai in palestra il giorno dopo che perdemmo col Napoli allo Stadium. Non so perché ma è stato l’unico momento in cui ero giù di morale e dissi: “Ragazzi è un disastro, abbiamo perso lo il campionato”. Si avvicinò Chiellini e mi disse: “Ma stai tranquillo Barzaglione”.

Sfortunatamente per i tifosi del Napoli, il capitano della Juventus aveva ragione, perché quello scudetto lo vinse poi la Juventus. Fu l’ennesimo nel tassello dei 9 successi consecutivi dei bianconeri e una sconfitta dolorosissima per il Napoli. I tifosi hanno però potuto comunque vivere la storica esperienza del terzo titolo 5 anni dopo, con il successo della banda di Spalletti che ha fatto gioire come non mai un popolo intero.