“Deve andare via da Napoli”, lo sfogo sull’azzurro scatena la polemica: nel mirino anche i tifosi

Lo sfogo da non credere dell’ex calciatore sul giocatore della SSC Napoli fa discutere: nel mirino anche il comportamento dell’ambiente nei suoi confronti.

Il Napoli si gode il primato in classifica e guarda con ottimismo al futuro: il primo posto in classifica, d’altronde, non può che far nuovamente sognare i tifosi del club partenopeo, felici di vedere la propria squadra del cuore nuovamente su alti livelli. Merito, sicuramente, di Antonio Conte, su cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare per la ricostruzione del club partenopeo dopo l’annata da dimenticare dello scorso anno.

Tra i calciatori che più si è ben disimpegnato in questa prima parte di stagione, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime sfide tra Serie A e Coppa Italia, c’è sicuramente Alex Meret. Il suo nome, in attesa di rivederlo tra i pali, è al centro dell’attenzione a causa della sua situazione contrattuale, su cui si è espresso quest’oggi anche il suo rappresentante Federico Pastorello.

Intanto, fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Fernando Orsi: nel corso della sua intervista al sito di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex estremo difensore ha usato anche parole forti per parlare dell’ambiente che circonda, dal suo punto di vista, il portiere friulano.

Orsi: “Meret? Purtroppo a volte i buoni vengono scambiati per co****ni”

Fernando Orsi ha parlato al sito di Radio Kiss Kiss Napoli, tra le altre cose, del portiere di proprietà della SSC Napoli Alex Meret. Il suo sfogo e il suo punto di vista in merito alla gestione dell’ex estremo difensore della SPAL fanno decisamente discutere tra i tifosi, a cui si è rivolto Orsi nel corso della sua intervista.

Di seguito, quanto riportato dal sito della medesima fonte a tal proposito:

“Il futuro di Meret? Gli consiglio di andar via, osservo tutto quello che succede intorno a questo ragazzo e penso che è il Napoli a non crederci. Si tentenna sempre sul rinnovo, il rapporto tra la città e il portiere non è mai stato idilliaco con Alex sempre sottoposto ad aspre critiche qualunque cosa faccia. Purtroppo a volte i buoni vengono scambiati per co****ni, gli farebbe bene andar fuori. Meriterebbe una squadra del livello del PSG perché è un grandissimo portiere”.

Sfogo decisamente pesante da parte di Fernando Orsi, che in questi minuti sta scatenando il dibattito tra i tifosi del Napoli, da sempre divisi in merito al portiere.