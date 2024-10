Rinnovo Meret, emergono ulteriori dettagli sulla trattativa: le parole dell’agente sono un chiaro segnale!

Alex Meret e il Napoli potrebbero restare uniti per altri anni. L’estremo difensore continua ad essere una pedina chiave di Antonio Conte.

Sono giorni importanti in casa Napoli visto il lavoro che sta svolgendo la società. Quest’ultima, è molto entusiasta dei risultati fin qui ottenuti, ma naturalmente ci sarà bisogno di continuare su questa strada. Il merito dei traguardi è certamente anche di Antonio Conte, il quale però può contare su un gruppo di uomini vogliosi di lavorare. Non a caso, l’allenatore ha individuato alcuni protagonisti che vanno a formare le vere e proprio basi della squadra. Tra questi, è presente anche Alex Meret che si è reso autore di ottime prestazioni prima dell’infortunio rimediato contro la Juventus.

L’avventura dell’estremo difensore a Napoli non è mai stata troppo semplice, viste le numerose critiche e difficoltà collezionate nel corso degli anni. Quest’anno, però, la musica sembra ben diversa e non sarà di certo un infortunio a fermare il portiere azzurro. Non a caso, da diverse settimane, si starebbe parlando anche di un possibile prolungamento contrattuale che blinderebbe il giocatore. A tal proposito, ad analizzare la situazione ci ha pensato Federico Pastorello, nonché agente di Alex Meret.

Meret, l’agente svela i contatti con il club: il punto sul rinnovo

Alex Meret potrebbe vestire la maglia del Napoli per molti anni. L’estremo difensore azzurro è in Campania da cinque anni, ma la sua parentesi non appare affatto conclusa. Infatti, nelle ultime ore, il suo agente Federico Pastorello è intervenuto a margine dell’Assemblea elettiva dell’Aiacs che si sta svolgendo a Milano. L’esperto ha fatto il punto sulla situazione legata al giocatore e non solo. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto felice dell’inizio di stagione, anche perché si trova a Napoli da cinque anni e sta molto bene. Non escludo che si possa arrivare ad un nuovo accordo, ma prima c’è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto”.

Le parole di Federico Pastorello sono un chiaro segnale per il Napoli. Infatti, da parte del calciatore c’è tutta la voglia di rinnovare e restare ancora diversi anni alla Corte del Vesuvio. Naturalmente, prima di procedere con la trattativa sarà necessario conoscere la volontà del presidente De Laurentiis che proverà ancora una volta ad accontentare Antonio Conte. Infatti, l’estremo difensore è senza dubbio uno degli intoccabili del nuovo corso condotto dal tecnico salentino.