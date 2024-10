“Via libera per la cessione”, l’azzurro è pronto a salutare il Napoli: la società ha già deciso!

Il Napoli continua a lavorare in modo concreto sul mercato. Nei prossimi mesi potrebbero essere apportate delle modifiche alla rosa azzurra.

La stagione del Napoli è iniziata in modo eccellente, con gli azzurri che guidano la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Il merito è ovviamente anche del tecnico, il quale ha deciso di creare un gruppo coeso. Oltre a ciò, però, l’allenatore ha spesso sottolineato la presenza di uomini importanti all’intero della rosa. Non a caso, sono presente alcune pedine inamovibili che ovviamente rubano la scena nei weekend. Tutto ciò, deriva dal fatto che Antonio Conte ha le idee ben chiare e non intende assolutamente modificarle.

Nei match giocati, spesso è stata riproposta la stessa formazione. Si tratta, quindi, di un segnale di continuità che tende a favorire l’intera squadra. L’affidabilità creata da Antonio Conte deriva anche dal fatto che ha in mano una rosa molto importante, grazie al mercato internazionale imbastito dalla società. Proprio i neo acquisti hanno creato non pochi “problemi” alle cosiddette riserve. Lo spazio a loro disposizione è diminuito nettamente, tanto da cercarsi una nuova sistemazione. Tale affermazione, riguarda da molto vicino Giovanni Simeone che potrebbe dire addio al club azzurro nei prossimi mesi.

Simeone nel mirino del Torino: c’è già l’ok del Napoli

La storia d’amore tra Giovanni Simeone e il Napoli potrebbe concludersi nei prossimi mesi. Dopo una stagione da protagonista con Luciano Spalletti, l’attaccante argentino ha faticato non poco e continua a farlo con Antonio Conte. Per lo più, il problema principale è dettato dai pochissimi minuti a disposizione in questo inizio di stagione. Infatti, il bomber non rientra nei piani dell’allenatore. A tal proposito, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il giocatore sarebbe finito nel mirino del Torino che ha la necessità di rimpiazzare Duvan Zapata dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio.

La trattativa verrà imbastita nelle prossime settimane, ma intanto Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avrebbero già dato l’ok alla cessione. Ciò sottolinea ancora una volta che Giovanni Simeone non è affatto incedibile per il Napoli. Prima di concludere l’operazione, bisognerà parlare di cifre. Infatti, il patron vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro e non intende fare sconti a nessuno. A queste condizioni, la passa passerà in mano ad Urbano Cairo e i suoi dirigenti. Infatti, il prezzo del cartellino è chiaro, motivo per il quale l’ultima parola e decisione spetterà al club piemontese.