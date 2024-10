“Napoletanità”, il post di Mazzocchi è meraviglioso: avete visto? – FOTO

L’esterno partenopeo Pasquale Mazzocchi fa impazzire i tifosi sui social: il messaggio rivolto alla città non passa inosservato.

Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno in campo degli azzurri, in programma per domenica 20 al Castellani di Empoli. I ragazzi di Antonio Conte avranno l’opportunità di continuare a difendere il primato in classifica, provando a racimolare il maggior numero di punti prima del durissimo tour de force che vedrà il Napoli affrontare consecutivamente quasi tutte le big del campionato. D’altra parte, l’organico partenopeo e la mancanza di impegni europei lasciano dormire sonni tranquilli all’allenatore e all’intera piazza, tornata a respirare un travolgente entusiasmo. I tifosi apprezzano la fame di vittoria e lo spirito famelico della squadra, sempre pronta ad azzannare l’avversario.

A incarnare gli ideali temperamentali del tecnico è soprattutto Pasquale Mazzocchi. Nonostante un complicato impatto dal punto di vista tecnico, la determinazione dell’esterno non è mai passata inosservata, con i tifosi che apprezzano il senso d’appartenenza. Proprio il difensore napoletano, negli ultimi minuti, si è reso protagonista di un post che sta facendo impazzire i supporters: il messaggio social è da non perdere.

Napoli, Mazzocchi da brividi: “Penso costantemente a dove sono partito”

Pasquale Mazzocchi sta facendo parlare di sé grazie a una storie di Instagram che conferma il viscerale attaccamento a Napoli. Il laterale destro si è reso protagonista di un messaggio da pelle d’oca allegato a una fotografia che ritrae Barra – quartiere di origine. Di seguito il virgolettato social che sta facendo impazzire i tifosi:

“In tanti pensano all’arrivo, io penso costantemente a dove sono partito. NAPOLETANITÀ”.

Poche parole, ma decisamente funzionali per comprendere l’attaccamento alle origini e anche ai colori azzurri. L’ex Salernitana vive un vero e proprio sogno, indossando la maglia della propria squadra e calpestando il prato dello stadio Diego Armando Maradona.

Lo spirito famelico di Mazzocchi è presente in ogni minuto disputato con il Napoli, un’arma su cui Antonio Conte fa affidamento molto volentieri. Nonostante il minutaggio sempre più in calo il classe ’95 è quasi sempre stato chiamato in causa finora, provando a rivelarsi un’arma preziosa da utilizzare a gara in corso. La corsa, la determinazione e l’aggressività del terzino napoletano permetteranno al tecnico di contare sul proprio apporto. I tifosi si godono la favola del 29enne, pronto a diventare un vero e proprio beniamino della piazza partenopea malgrado le immancabili critiche ricevute.