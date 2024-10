Osimhen, svolta clamorosa per gennaio: scenario da non credere per il Napoli

Potrebbe cambiare, a sorpresa, tutto per il futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà della SSC Napoli in prestito al Galatasaray. Possibile svolta per il club partenopeo.

Uno dei casi più spinosi dell’estate di calciomercato è stato senza dubbio Victor Osimhen. La sua volontà di lasciare il Napoli era nota già da tempo, anticipata già nello scorso inverno dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, anche se non è stato semplice trovare una sistemazione per il bomber nigeriano. A un certo punto, dopo che la trattativa per il suo approdo in Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr) si è arenata, sembrava che l’ex Lille potesse rimanere in azzurro da separato in casa, visto che non era nemmeno stato inserito nella lista per la Serie A.

Alla fine, Osimhen si è accasato in prestito al Galatasaray, dove è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi del club turco. Non sono esclusi, però, ribaltoni in vista dei prossimi mesi, magari già nel prossimo gennaio. Il tutto riguarda la nuova clausola rescissoria che sarebbe prevista nel nuovo accordo tra il club partenopeo e l’attaccante nigeriano, protagonista nella stagione 2022 – 2023 nella vittoria del terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, a gennaio potrebbe esserci addirittura un nuovo affare con un altro club che potrebbe portare nelle casse del club azzurro molti soldi.

Notizie Napoli calcio, nuovo affare Osimhen per gennaio: le ultimissime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma su Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che è stato ceduto a titolo temporaneo al Galatasaray, club turco.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte in merito ai possibili sviluppi nel prossimo mercato di riparazione di gennaio:

“La storia è interamente legata alla clausola rescissoria. Nuova di zecca, abbattuta dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito secco fino a giugno, ma come sempre non valida per l’Italia: da 130 milioni agli 81 di gennaio e ai 75 di giugno. Più accessibile, decisamente più appetibile, nonostante Victor abbia di recente dichiarato di valere più di 100 milioni”.

Su di lui potrebbe inserirsi nuovamente il Chelsea, nonostante il Galatasaray stia già lavorando per cercare di trattenere il nigeriano ex Lille:

“Il Gala sta pensando seriamente di acquistarlo a gennaio: coronamento di un colpo di fulmine. Per i turchi l’importo resterebbe sempre 75 milioni: i 6 milioni in più d’inverno, infatti, sono relativi alla clausola di risoluzione del prestito, una specie di indennizzo nel caso in cui Osi andasse altrove. Tipo al Chelsea: ci ha provato ad agosto ed è ancora molto interessato, tanto da valutare l’ipotesi di affondare il colpo tra tre mesi. A 81 milioni, certo: 75 al Napoli, 6 al Gala”.

La sensazione, dunque, è che Victor Osimhen e il suo futuro faranno ancora discutere per diverso tempo.