Zielinski: “ADL rifiutò un’offerta per me”, era maxi-scambio con la big europea

Ha dell’incredibile quanto svelato dall’ex calciatore del Napoli Piotr Zielinski, da non credere il netto ‘no’ di De Laurentiis al big club.

Napoli in attesa del ritorno in campo, programmato il prossimo 20 ottobre a Empoli. L’ambiente azzurro, intanto, si gode il primato in classifica e guarda con estremo entusiasmo e fiducia ai futuri impegni. Nonostante la recente stagione a dir poco fallimentare, gli azzurri sono riusciti a rialzarsi – almeno per il momento – in modo immediato. Uno scenario da non credere e che ha cambiato vistosamente l’entusiasmo della piazza partenopea. Tra i protagonisti dell’ultima annata c’è stato Piotr Zielinski, passato poi all’Inter dopo essere arrivato alla fine del contratto con il club napoletano. Proprio il centrocampista polacco si è reso protagonista di sorprendenti dichiarazioni, svelando un retroscena da non perdere su uno sfumato affare di mercato con il Barcellona.

Napoli, Zielinski svela: “ADL rifiutò uno scambio con il Barcellona per tenermi”

Piotr Zielinski, giocatore in forza all’Inter in seguito all’addio al Napoli, è tornato a parlare degli azzurri durante un’intervista rilasciata a Foot Truck. Nel corso di quest’ultima il polacco si è reso protagonista di dichiarazioni molto interessanti, svelando anche un retroscena con Aurelio De Laurentiis protagonista. Il patron napoletano, in particolare, decise di rifiutare una mega operazione con il Barcellona pur di tenersi stretto il polacco. Di seguito quanto sottolineato dal giocatore:

“C’era l’idea Barcellona. Da quello che ho sentito, doveva essere uno scambio: io in Catalogna in cambio di alcuni giovani blaugrana al Napoli. A quanto pare, però, Aurelio De Laurentiis mi ha preferito a 2-3 giocatori della Masia”.

Questo quanto svelato dal calciatore, riuscito poi a proseguire il proprio cammino all’ombra del Vesuvio arrivando a toccare l’apice con lo Scudetto della gestione Spalletti. L’ex Udinese ha poi rivelato un retroscena coinvolgendo il Liverpool e Jurgen Klopp:

“Klopp mi ha invitato a casa sua, il Liverpool mi ha mandato un jet privato a prendermi. Sono rimasto scioccato. Klopp e il Liverpool mi volevano moltissimo, offrivano 18,5 milioni ma l’Udinese voleva qualcosa di più”.

Tanti accostamenti di mercato, ma solo Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, presidenti di Napoli e Inter, sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista. L’impatto in maglia nerazzurra da parte del classe ’94, fino a questo momento, non è stato dei migliori anche a causa del problema fisico rimediato a inizio stagione.