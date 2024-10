Ultime Napoli calcio, sorpresa di De Laurentiis: avete visto cos’ha fatto? – VIDEO

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riappare in pubblico: le immagini sul patron del club partenopeo stanno facendo in pochissimo tempo il giro del web.

Momento di grande entusiasmo in casa Napoli: il primo posto in classifica e la convinzione di aver ritrovato finalmente una squadra compatta, oltre che a immagine e somiglianza del proprio tecnico Antonio Conte, sono fattori che fanno già sognare i tifosi azzurri. Memori, però, dello scenario di appena qualche mese fa, l’imperativo è non montarsi la testa e restare con i piedi per terra, per evitare che eccessivi entusiasmi possano portare a qualche passo falso.

Soddisfazione, ovviamente, anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che dal canto suo ha messo a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana un mercato super. Investimenti da capogiro e l’allestimento di una rosa che, nonostante l’assenza delle coppe Europee e dei relativi introiti, resta comunque competitiva.

Intanto, il numero uno del club partenopeo è questa sera a Roma per assistere alla partita di UEFA Nations League tra Italia e Belgio: a testimoniarlo sono le immagini pubblicate in questi minuti sui canali social di Spazio Napoli.

Aurelio De Laurentiis a Roma per Italia – Belgio: le immagini

Anche il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, è presente allo stadio Olimpico di Roma per la partita di UEFA Nations League contro il Belgio dell’Italia del suo ex allenatore in azzurro, Luciano Spalletti.

Il numero uno del club azzurro ha modo così di assistere dal vivo alla prestazione del capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo è partito fin dal primo minuto, schierato come braccetto di destra della difesa a tre, mentre Spalletti ha deciso di far partire dalla panchina gli altri due azzurri convocati per questa seconda sosta per le Nazionali. Niente da fare, infatti, per Giacomo Raspadori e Alessandro Buongiorno, che potrebbero però trovare spazio nel corso della seconda frazione di gioco.

Presente, nel Belgio, anche Cyril Ngonge, seppur dalla panchina: l’attaccante di proprietà del Napoli è stato chiamato dal CT Domenico Tedesco e spera di potersi mettere in evidenza nel corso della sfida, ovviamente ed eventualmente da subentrante.

Di seguito, le immagini di Aurelio De Laurentiis presente allo stadio Olimpico di Roma, per assistere alla tanto attesa partita tra l’Italia e il Belgio, valida per la fase a gironi della UEFA Nations League: