Formazioni Italia-Belgio, Spalletti sorprende tutti: le scelte su Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno

Arrivano le formazioni ufficiali da parte del CT Luciano Spalletti per la sfida tra l’Italia e il Belgio: svelate le decisioni su Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alessandro Buongiorno.

L’Italia torna in campo: nel primo impegno di questa seconda sosta della stagione per le Nazionali, affronterà il Belgio nella UEFA Nations League. Un impegno di un certo livello per la compagine azzurra, che avrà la missione di confermarsi dopo gli ottimi segnali riscontrati nella precedente sosta. Anche per questo, le scelte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti sono orientate verso la continuità, con alcune scelte che comunque creano molto dibattito tra i tifosi.

Confermato, ancora una volta, l’impiego della difesa a tre, sistema che sembra ormai quello di base per la Nazionale, che per l’occasione scenderà in campo con il 3-5-2. Quanti sono i giocatori della SSC Napoli che scenderanno in campo dal 1′ nella sfida tra Italia e Belgio? C’erano pochi dubbi circa la titolarità di Giovanni Di Lorenzo: il capitano del club partenopeo agirà nel terzetto di difesa, da braccetto destro, così come gli è capitato spesso a inizio stagione sotto la guida del tecnico del Napoli Antonio Conte. Panchina, invece, sia per Giacomo Raspadori che per Alessandro Buongiorno.

Italia – Belgio, Di Lorenzo in campo dal primo minuto: panchina per Raspadori e Buongiorno

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha deciso: in questi istanti è stata resa nota la formazione ufficiale dell’Italia in occasione della sfida di UEFA Nations League contro il Belgio, il cui fischio d’inizio è in programma tra meno di un’ora.

Giovanni Di Lorenzo è confermato titolare e avrà tutta l’ambizione di lasciarsi alle spalle il grave errore su Barcola nella sfida contro la Francia, seppur il medesimo si è poi rivelato ininfluente sul risultato. Per quanto riguarda gli altri giocatori di proprietà della SSC Napoli, sia Giacomo Raspadori che Alessandro Buongiorno partiranno solamente dalla panchina.

Di seguito, le scelte da parte di Italia e Belgio per la sfida di questa sera:

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui. CT Spalletti. BELGIO (4-2-3-1) – Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. CT Tedesco.

Panchina anche per Cyril Ngonge: il calciatore è stato chiamato da Domenico Tedesco in occasione di questa sosta per le Nazionali e potrebbe trovare spazio nel corso della seconda frazione di gioco. Assente, invece, Romelu Lukaku: l’attaccante, com’è ormai ben noto, non è stato convocato di comune accordo tra Federazione e giocatore.