“Sicurezza zero, fate vomitare”, shock a Napoli: tentativo di furto dell’auto per l’azzurro – VIDEO

Un giocatore del Napoli è stato vittima di un tentativo di furto della propria auto: a renderlo noto è il diretto interessato con una storia pubblicata sul profilo Instagram.

Attimi di paura per il difensore della SSC Napoli Juan Jesus, che in queste ore è stato vittima di un tentativo di furto della propria auto. Le immagini e lo sfogo pubblicati dal centrale del club partenopeo hanno scosso tutti i tifosi, circa un mese dopo la disavventura di David Neres, che ha subito una rapina dopo Napoli – Parma.

Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi, è stato il difensore ex Roma e Inter, che ha subito denunciato il tutto sui social. Le immagini raccapriccianti sono state pubblicate immediatamente dal centrale brasiliano, che si è lasciato andare anche a uno sfogo che in pochi minuti ha fatto il giro della rete. Unanime la condanna da parte dei tifosi, che subito hanno mostrato vicinanza a Juan Jesus, inondando i vari social con messaggi di supporto nei confronti del difensore.

Tentativo di furto dell’auto per Juan Jesus, le immagini shock: avete visto?

Il difensore del Napoli Juan Jesus, in mattinata, è stato vittima di un tentativo di furto della propria auto. Al momento, non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ma le immagini pubblicate dal centrale ex Roma e Inter palesano tutto lo spavento per un furto che, a quanto pare, sembra essere stato comunque sventato.

Juan Jesus si è lasciato andare anche a uno sfogo, inevitabile considerando la gravità di quanto accaduto. Di seguito, quanto scritto dal diretto interessato sulla propria storia Instagram.

“Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare”.

Evidentemente, il difensore aveva già in qualche modo avuto dei sospetti, per poi arrivare all’accaduto della mattinata. Il video lascia tutti di stucco: sono evidenti i segni di effrazione, così come è altrettanto comprensibile lo stato d’animo del calciatore, il cui risveglio è stato turbato da un episodio che è da condannare. Immediata la reazione da parte dei tifosi azzurri, che hanno fin da subito supportato il brasiliano con tanti messaggi di vicinanza.

Di seguito, le immagini pubblicate da Juan Jesus in merito al tentativo di furto dell’auto subito, con il relativo sfogo:

In un secondo momento, Juan Jesus ha pubblicato un ulteriore sfogo: