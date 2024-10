Mercato Napoli, è la sorpresa della Serie A: gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno

Il Napoli mette gli occhi su uno dei giocatori rivelazione di questa prima fase di stagione in Serie A: dopo il tentativo della scorsa estate, gli azzurri sono pronti a riprovarci al termine della stagione.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte sta ingranando sempre di più e a dimostrarlo è il primo posto in classifica, in solitario, con cui gli azzurri hanno chiuso il secondo ciclo di partite, prima della seconda sosta stagionale per le Nazionale. Il cambio di sistema di gioco sembra aver giovato ai partenopei, che possono ora contare su un Romelu Lukaku già trascinatore, malgrado – come ammesso sia da Antonio Conte che dal Commissario Tecnico del Belgio, Domenico Tedesco – non sia ancora al top della condizione.

Un reparto, quello offensivo, che ha visto molte novità, come David Neres, il cui impatto è stato formidabile. Senza dimenticare, per quanto concerne le uscite, dell’addio di Victor Osimhen, che si è accasato in prestito al Galatasaray e per cui non sono esclusi ribaltoni, anche a stretto giro. Per il resto, Antonio Conte ha ritenuto di confermare tutto l’attacco (tranne Cheddira, ndr), ma la dirigenza del club partenopeo, capitanata dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna in sede di calciomercato, è già al lavoro per individuare le eventuali occasioni per il futuro. A tal proposito, spunta il nome di Ange – Yoan Bonny, che tanto bene sta facendo in queste prime uscite stagionali in maglia Parma.

Calciomercato Napoli, occhi su Bonny: spunta il retroscena

Il Napoli è attento su Ange – Yoan Bonny, attaccante di proprietà del Parma che ha impressionato in questa prima fase del campionato di Serie A.

Secondo quanto svelato dal giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo ufficiale X, gli azzurri ci hanno già provato in estate, vedendosi però costretti a incassare il no da parte del Parma. La medesima fonte non esclude un ritorno di fiamma in vista dell’estate del 2025, al termine dunque della stagione ora in corso.

Di seguito, quanto scritto dall’esperto di calciomercato a tal proposito:

“Il Napoli aveva mostrato interesse per Ange – Yoan Bonny (nato nel 2003) nell’ultima finestra estiva di mercato, ma il Parma lo ha considerato non cedibile. Il Napoli sta ancora monitorando il giovane attaccante per la prossima stagione”.

La concentrazione in casa Napoli, frattanto, è tutta per il presente, con la speranza che questa stagione possa rappresentare un qualcosa di importante per l’intero ambiente, ma gli occhi di Manna guardano già al futuro, con Bonny possibile nome tenuto sott’occhio per l’attacco che sarà.