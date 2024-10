“Conte non sarà contento”, l’annuncio sul Napoli spiazza tutti

Il Napoli giocherà alla ripresa del campionato contro l’Empoli, ma prima bisogna registrare un annuncio spiazzante sugli azzurri di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, sorprendentemente, è primo in classifica. Nessuno, soprattutto dopo il ko nel primo turno di campionato contro il Verona, si aspettava infatti che gli azzurri arrivassero alla sosta di ottobre in testa.

Il tecnico pugliese, di fatto, ha saputo toccare subito le corde dei giocatori a sua disposizione, anche se non bisogna mai dimenticare il grande calciomercato effettuato la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti.

Fabio Caressa sul Napoli: “La squadra di Conte è la favorita per la vittoria finale del campionato”

A farlo, tramite il proprio canale Youtube, è stato il giornalista ‘Fabio Caressa’: “Il Napoli, secondo me, è la favorita per la vittoria finale del campionato. So che Conte non è contento quando si dicono queste cose, ma tutto lo si vede dall’atteggiamento che ha la squadra. Il Napoli avrà sì delle difficoltà, ma ha un grande equilibrio”.

Fabio Caressa ha poi continuato il suo intervento: “McTominay è proprio l’uomo che dà questo equilibrio. Dopo la sconfitta con il Verona, i giocatori azzurri hanno capito cosa volesse dire stare sul pezzo. L’unica problema che potrebbe avere il Napoli è quello delle rotazioni, vista la mancata partecipazione alle coppe europee, ma Antonio è molto bravo a mettere le situazioni a posto”.