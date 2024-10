Affare tra Napoli e Juve, sorpresa per gennaio: il colpo è da non credere

In vista del prossimo mercato di gennaio, potrebbe entrare nel vivo una trattativa tra il Napoli e la Juventus: l’affare non è impossibile, ma nasconde comunque delle insidie.

Il Napoli può guardare al presente e al prossimo futuro con più fiducia: il primo posto in solitaria ottenuto dopo sette giornate di campionato è un segnale importante che Antonio Conte, al di là di ogni dichiarazione di facciata, manda a tutte le altre pretendenti in Serie A. La sensazione è che la compagine partenopea sembra avere qualcosa in più, al momento, rispetto alle altre squadre e nell’unico big match disputato in questa primissima fase di stagione, contro la Juventus, gli azzurri hanno dato segnali di compattezza, incoraggiante in ottica futura.

A proposito di futuro, durante questa sosta per le Nazionali, la seconda della stagione, diversi sono i riferimenti al mercato di gennaio. Il Napoli potrebbe avere necessità di intervenire sull’out di destra, mentre non sono escluse novità per quanto concerne le uscite. A tal proposito, l’edizione odierna di Tuttosport rilancia il possibile ritorno di fiamma proprio della Juventus nei confronti di Giacomo Raspadori, profilo ritenuto ideale dal tecnico Thiago Motta per la casella alle spalle di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Napoli, la Juve pronta a tornare sulle tracce di Raspadori: la notizia

La Juventus, presto, potrebbe tornare a fare sul serio per l’attaccante di proprietà della SSC Napoli, Giacomo Raspadori: a svelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che rilancia un’ipotesi molto calda anche nell’ultima sessione di mercato, salvo poi concludersi il tutto con un nulla di fatto.

La medesima fonte fa sapere che, dopo per l’appunto i numerosi rumors di questa estate, la Vecchia Signora potrebbe lanciare un nuovo assalto per il numero 81 del club del presidente Aurelio De Laurentiis, vista la necessità di intervenire sul mercato per quanto riguarda il ruolo alle spalle della prima punta, Dusan Vlahovic. L’infortunio dell’ex Napoli, Arek Milik, mette un ulteriore accento su una necessità già trapelata negli scorsi mesi: d’altro canto, il Napoli non ha mai dato effettivi spiragli a una cessione – considerando anche quelle che sono state le uscite, in pubblico, da parte dello stesso Antonio Conte. Servirà, eventualmente, dunque un’offerta importante, nel caso in cui l’ex uomo mercato dei partenopei Cristiano Giuntoli decidesse di puntare fortemente sull’ex Sassuolo. Affare che, secondo quanto viene scritto da Tuttosport, viene ritenuto molto complicato, ma non impossibile.