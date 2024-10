Pausa lunga anche per il Napoli: Conte premia così i suoi calciatori

Lunga pausa anche per gli azzurri di Conte non convocati in Nazionale: così il mister premia il suo Napoli primo in classifica

Il Napoli chiude la settima giornata in testa alla classifica, così come aveva terminato anche la sesta giornata. Antonio Conte in conferenza stampa, dopo il successo contro il Como, ha sottolineato quanto fosse importante vincere prima della pausa per le nazionali. Altrimenti, sarebbe stato difficile stargli accanto in questi giorni.

Per fortuna dei suoi familiari e dei calciatori, la formazione azzurra ha portato a casa il risultato, mantenendo ancora una volta il Maradona inviolato. Un altro fattore importantissimo di questa nuova stagione. In ogni caso, il ritorno in campo avverrà il 20 ottobre. Il Napoli andrà in trasferta ad Empoli per provare a mantenere ancora una volta la testa della classifica di Serie A e provare ad aumentare quanto più possibile il gap con le altre avversarie. Fino al 20 ottobre, la formazione azzurra si allenerà a Castel Volturno, ma con un numero esiguo di giocatori.

Infatti, ben 12 giocatori lasceranno il club per gli impegni della Nazionale. Persino Ngonge, tra i meno utilizzati dal mister, è stato convocato dal Belgio in sostituzione di Lukaku, che preferisce restare in città e ritrovare la condizione ideale. Intanto, la decisione di Conte post vittoria contro il Como è decisamente unica: ecco quando gli azzurri torneranno ad allenarsi al centro sportivo.

Napoli, Conte ‘esagera’: ecco quando si alleneranno gli azzurri

I risultati sono convincenti. Il gruppo segue il tecnico e l’ambiente è tornato sereno, quasi come al secondo anno di Luciano Spalletti. Si lavora certamente in un ambiente differente rispetto a quanto accaduto nella passata stagione, dove sembrava non funzionare davvero nulla. Per questa ragione, Antonio Conte ha voluto premiare i suoi giocatori e concedere a tutti un po’ di relax.

Dopo alcune settimane impegnative, la giusta ricompensa per il 3-1 al Como era concedere 3 giorni di riposo a tutta la squadra: il Napoli tornerà ad allenarsi solo martedì pomeriggio a Castel Volturno. In queste ore, infatti, i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali, stanno approfittando per visitare la città e godersi le uscite con amici e parenti. Ad esempio, Rafa Marin ha visitato il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Pasquale Mazzocchi, invece, è stato in giro per la città e si è rilassato in vasca idromassaggio. Ognuno trova il proprio modo per staccare la spina e ricaricare le batterie.

Da martedì pomeriggio, poi, testa ad un mese intenso. Conte e il suo staff si impegneranno a preparare la sfida contro l’Empoli, poi ci sarà la gara al Maradona contro il Lecce, e il trittico di gare proibite tra ottobre e novembre: Milan, Atalanta e Inter.