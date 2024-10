Ngonge al posto Lukaku, la notizia è ufficiale: la scelta spiazza tutti

Il Napoli giocherà questa sera contro il Como, ma prima bisogna registrare delle novità che riguardano sia Lukaku che Ngone.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver ottenuto il primato della classifica della Serie A con il successo di domenica scorsa contro il Monza, questa sera ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas.

Per gli azzurri, al netto dei favori dei pronostici, quella contro i lombardi è una sfida difficile, visto che questi ultimi arrivano da due vittorie consecutive (Atalanta e Bologna). Tuttavia, prima della gara contro il Como, per Antonio Conte è arrivata una notizia che gli avrà fatto sicuramente piacere.

Belgio, il ct Tedesco ha chiamato Ngonge al posto di Lukaku

Il ct del Belgio, ovvero Domenico Tedesco, ha appena comunicato i convocati per le prossime due sfide con Italia e Francia. Nella lista, così come anticipato nelle scorse ore, non c’è Romelu Lukaku, il quale ha scelto ancora una volta di dedicarsi solo al Napoli.

La vera sorpresa, dunque, riguarda chi ha sostituito il centravanti nella Nazionale belga, ovvero Cyril Ngonge. Quest’ultimo, infatti, non sta trovando spazio nel Napoli di Conte, ma la doppietta siglata in Coppa Italia contro il Palermo ha convinto Tedesco a convocarlo.