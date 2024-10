Clamoroso Osimhen: i tifosi del Galatasaray non potranno indossare la sua maschera allo Stadio!

Una notizia che sta facendo discutere: riguarda Victor Osimhen e la sua mascherina, la comunicazione è arrivata in via ufficiale e riguarda i tifosi del Galatasaray.

La storia di Victor Osimhen in Turchia è cominciata da qualche mese, ed è già emerso un episodio abbastanza singolare che sta facendo discutere. Appena due gol e quattro assist, ancora poco per definire l’esperienza del nigeriano con la maglia del Galatasaray positiva e decisa. Poi l’infortunio, qualche giorno fa, che costringerà lo stesso bomber a restare fermo per qualche settimana.

Insomma, c’è ancora tanto da dimostrare per Osimhen con il Galatasaray che nelle scorse settimane ha anche ipotizzato un’eventuale permanenza del nigeriano in Turchia alla fine del prestito stabilito col Napoli. Di contro, ovviamente, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna lavoreranno nei prossimi mesi per capire quali saranno i potenziali acquirenti del giocatore, non escludendo ovviamente anche l’ipotesi Galatasaray.

Certo, per Osimhen il Napoli spera di monetizzare in futuro: il prestito in Turchia è stato un modo per non tenere fermo il calciatore per una stagione intera, ma l’idea resta quella di chiudere per una cessione che possa portare nelle casse del club azzurro una cifra considerevole. In questo senso, l’infortunio ovviamente non favorisce la crescita economica del valore di Osimhen. Bisognerà aspettare e capire in che tempi l’attaccante riuscirà a mettersi nuovamente a disposizione della squadra.

Osimhen, i tifosi non potranno indossare la sua mascherina allo stadio

In queste ore, però, è emersa una notizia che sta facendo discutere e che riguarda proprio Osimhen. I tifosi del Galatasaray, infatti, non potranno più indossare la mascherina iconica del bomber nigeriano allo stadio di Istanbul. Un divieto che è stato comunicato dallo stesso club turco attraverso una nota ufficiale.

“Informiamo che nei giorni delle partite non è consentito introdurre mascherine allo stadio, come prevede la normativa sportiva, e chiediamo che questa norma venga presa in considerazione anche in termini di rispetto delle regole dello stadio”, ha comunicato il Galatasaray.

La mascherina di Osimhen è diventata ben presto oggetto di “culto” anche in Turchia, cosi come in quel di Napoli: una simbolo che lo stesso calciatore ha deciso di fare suo dopo aver dovuto portare questo particolare “gadget” dopo l’infortunio al volo patito proprio con la maglia azzurra. Per i tifosi, però, non sarà più possibile omaggiare Osimhen allo stadio.