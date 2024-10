“Il Napoli ha un vantaggio”, Fonseca lancia gli azzurri: l’annuncio

Dopo la vittoria del Napoli di Antonio Conte di ieri sera, Paulo Fonseca del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sugli azzurri.

Dopo aver battuto il Monza domenica scorsa, il Napoli di Antonio Conte ha dato ieri il via al settimo turno del campionato di Serie A di quest’anno. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto ieri allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas con un risultato di 3-1.

A passare in vantaggio sono stati i partenopei al 1’ con McTominay, ma poi gli ospiti hanno pareggiato con la bellezza conclusione di Strefezza. Il Napoli, dopo un primo tempo sottotono, ha aumentato i giri del proprio motore ed hanno portato a casa i tre punti con il rigore realizzato da Lukaku e con il gol siglato da David Neres. Con questo successo, quindi, il Napoli ha confermato il suo primato fino al prossimo 20 ottobre, ovvero al ritorno del cdampionato dopo la sosta. Proprio dopo questa vittoria, sui campani bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Lotta scudetto, Paulo Fonseca non ha dubbi: “Il Napoli è una fortissima canditata per la vittoria finale del campionato”

Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera del suo Milan contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, ha infatti rilasciato queste parole sulla squadra di Antonio Conte: “Il Napoli è da scudetto. Non mi va di parlare di altre squadre, ma loro hanno il vantaggio di non giocare le coppe”.

Il tecnio del Milan ha poi continuato il suo intervento sul Napoli di Antonio Conte: “Ha un allenatore forte, un team forte e più tempo per lavorare. La mia intenzione non è assolutamente quella di creare pressioni, ma sono una fortissima canditata per la vittoria finale dello scudetto”.

Queste parole di Paulo Fonseca, di fatto, si vanno ad accodare anche a quelle di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Questi ultimi, infatti, già nei giorni scorsi avevano indicato il Napoli come la super favorita per la vittoria finale dell’edizione di questa stagione del campionato italiano di Serie A.

Tuttavia, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentezione della sfida contro il Como, Antonio Conte aveva risposto così: “Ccà nisciun è fess! Loro hanno voluto la bicicletta ed adesso devi pedalare. I campionati vengono vinti dalle squadre che hanno più storia, che hanno più investito sul calciomercato e che hanno un monte ingaggi più alto”.