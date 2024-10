“Rinnovo? Non so se firmerà…”, l’esperto sorprende tutti: l’annuncio è clamoroso!

Quello del Napoli è un inizio di stagione da incorniciare. L’esperto ha provato ad analizzare le qualità della squadra capitanata da Antonio Conte e non solo.

La stagione del Napoli non poteva iniziare in modo migliore. Le prestazioni degli azzurri, tralasciando la sfida col Verona, sono state da incorniciare. Il gruppo ha risposto alla grande ai comandi di Antonio Conte, il quale sembrerebbe aver costruito una squadra fatta su misura. Tutto ciò è possibile vederlo in campo, con i calciatori che rispecchiano a pieno le idee del condottiero e lottano per la maglia durante i match.

Non a caso, l’inizio di stagione del Napoli ha sorpreso anche gli esperti. Intanto, però, va ricordato che quello ideato dal presidente Aurelio De Laurentiis è un progetto a lungo termine. Infatti, c’è la voglia di costruire un progetto e proprio per questo si proverà a trattenere Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha già avviato i contatti per il rinnovo in vista delle stagioni future. A tal proposito, Francesco Modugno, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando le possibilità di vedere la firma del georgiano nelle prossime settimane.

Modugno: “Il Napoli farà uno sforzo enorme per Kvaratskhelia, ma…”

Francesco Modugno, noto giornalista di “Sky” è intervenuto a “Giochiamo D’Anticipo” trasmissione in onda su “Televomero” analizzando il possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia e non solo. Di seguito le parole dell’esperto.