Lukaku e McTominay da leader, messaggio in diretta a tutta la Serie A: avete sentito?

Il Napoli non si ferma più, anche il Como va al tappeto: Lukaku e McTominay lanciano in chiaro messaggio in diretta.

Il Napoli di Antonio Conte si riconferma in vetta alla classifica per un’altra settimana. Dopo aver mandato ko il Monza, la squadra azzurra ha alzato la voce anche nel match interno contro il Como di Cesc Fabregas. La formazione partenopea si è imposta con il punteggio di 3-1, maturato grazie ai gol di McTominay, Lukaku e Neres. A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio trovato dalla squadra ospite con Strefezza.

Per il Napoli si tratta del settimo risultato utile di fila tra Serie A e Coppa Italia, la seconda vittoria di fila in campionato. Dell’ottimo momento azzurro, ne hanno parlato due dei protagonisti azzurri, McTominay e Lukaku. Quest’ultimo è stato premiato come man of the match al termine della gara.

McTominay e Luakaku lanciano un chiaro messaggio

Dopo l’importante vittoria casalinga, McTominay e Lukaku hanno analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn. I due azzurri sono stati chiari e decisi nel post gara.

Lukaku ha parlato da vero leader dopo la vittoria: “Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto. Fabregas sta facendo bene con loro, hanno tanto qualità. Possono arrivare lontano in Serie A. Nel secondo tempo la nostra fame di vincere ha fatto la differenza. Forma fisica? Lavoro ogni giorno, provo a dare sempre di più. La squadra ha vinto, questo è la cosa più importante. Gli obiettivi personali vengono dopo. Adesso siamo primi, dobbiamo continuare così”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche McTominay: “Quanto è importante questa vittoria? Noi non ci stiamo pensando, l’importante è vincere. Ci sono tante cose da fare ancora. Sull’accoglienza? Non riesco a immaginare come poter ringraziare i tifosi del Napoli. Cerco di fare il meglio per loro”.