Fabregas si inchina all’azzurro: “Prendetemelo, per favore”, di chi si tratta

Durante l’intervista post-partita di Napoli-Como, Cesc Fabregas ha espresso il suo apprezzamento verso un giocatore azzurro.

In casa Napoli il morale è alle stelle dopo l’ennesima vittoria in campionato. La squadra di Conte ha vinto l’anticipo della settima giornata di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas. Il match è terminato 3-1 in favore dei partenopei che si sono imposti sui rivali grazie al gol iniziale di McTominay al primo minuto, la rete del 2-1 di Lukaku su rigore e la terza marcatura firmata Neres. Ora gli Azzurri guidano la classifica con 16 punti in attesa delle avversarie. Al termine del match l’allenatore del Como Fabregas ha elogiato Stanislav Lobotka.

Fabregas impazzisce per Lobotka, le parole dell’allenatore spagnolo

Al termine della partita delle 18:30 tra Napoli e Como, l’allenatore Cesc Fabregas ha mostrato la stima nei confronti di Lobotka attraverso queste parole: “Dammi Lobotka, per favore, mamma mia. Che giocatore meraviglioso, giocatori così ti fanno vincere la partita, con la loro capacità di capire il calcio, recuperare palloni. Divento pazzo per giocatori così“.

Il centrocampista slovacco anche durante la partita di oggi è stato tra i migliori in campo, ricevendo dunque i complimenti di Fabregas. I tifosi napoletani si augurano che il classe 1994 possa continuare la stagione a questi livelli e tornare a essere uno dei trascinatori della squadra.