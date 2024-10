De Laurentiis pazzo di gioia dopo Napoli-Como, il gesto non lascia dubbi: avete visto?

Grande soddisfazione per il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, che può godersi finalmente un entusiasmo ritrovato dopo le difficoltà della scorsa stagione.

McTominay, Lukaku e Neres mettono la loro firma nel successo del Napoli di quest’oggi, che allo stadio Diego Armando Maradona ha battuto il Como per tre reti a uno. Una soddisfazione non esattamente esaltante, ma gli azzurri sembrano sempre più prendere le sembianze di Antonio Conte: spietati e cinici sulle sbavature degli avversari, che comunque hanno messo in difficoltà i partenopei per una buona parte del match.

Presente anche sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha avuto modo di esultare ai tre gol degli azzurri, che hanno consentito all’ex Commissario Tecnico della Nazionale e alla sua squadra di chiudere al primo posto in classifica, prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Uno scenario che, così come sottolineato da Antonio Conte nel post partita, sembrava assolutamente impensabile soltanto qualche mese fa. Evidentemente, l’impatto del leccese nell’ambiente azzurro, unito agli sforzi sul mercato da parte del patron De Laurentiis, hanno rilanciato le ambizioni all’ombra del Vesuvio, dove finalmente si è tornati a sognare.

Ultimissime calcio Napoli, De Laurentiis esulta sui social: il post fa impazzire i tifosi

Aurelio De Laurentiis non ha potuto nascondere, questa volta, l’entusiasmo in seguito alla vittoria del suo Napoli, quest’oggi, contro il Como per 3-1.

Il numero uno del club partenopeo si è lasciato andare a un semplice, quanto impattante, “Forza Napoli Sempre” pubblicato sul suo profilo X ufficiale. Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis usa i propri canali ufficiali per rilasciare le primissime impressioni a caldo dopo le partite. Per esempio, dopo la vittoria contro il Monza, il numero uno dei partenopei si era lasciato andare a un commento decisamente scaramantico, dettato dal fatto che il Napoli era tornato in vetta grazie a quei tre punti. Primato in classifica che viene consolidato, questa sera, in seguito alla vittoria ottenuta contro il Como di Cesc Fabregas.

Di seguito, il tweet pubblico dal presidente Aurelio De Laurentiis su X:

Forza Napoli Sempre! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 4, 2024

Un post, il medesimo, che mostra tutto l’entusiasmo da parte del numero uno degli azzurri, che sono tornati a sognare, pur consapevoli che servirà restare assolutamente con i piedi per terra.