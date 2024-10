Alvino avverte: “De Laurentiis ora deve farsi sentire”, l’accusa spopola sulla rete

Carlo Alvino ha scritto un post sul suo profilo X ufficiale in seguito alla vittoria del Napoli contro il Como, per tre reti a uno. Il giornalista lancia un avvertimento al presidente De Laurentiis.

Il Napoli chiude prima della seconda sosta stagionale con il sorriso: primo posto in classifica, con tanto di allungo momentaneo a +4 sulle altre pretendenti al secondo posto, e un entusiasmo ritrovato che ormai è palpabile. Antonio Conte ha portato a casa la prima sua grande sfida dell’avventura napoletana: non un traguardo di poco conto, considerando quello che era lo scenario in cui l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha messo piede giusto qualche mese fa.

La prova contro il Como non è stata esaltante per tutti i novanta minuti di gioco, ma la compagine partenopea è stata capace di essere cinica e cattiva al momento giusto, approfittando degli svarioni – non tantissimi – concessi dalla squadra di Cesc Fabregas questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Non sono mancate, però, polemiche legate alla gestione da parte dell’equipe arbitrale, con un sospetto rigore non concesso ai danni di Kvaratskhelia che sembra aver mandato su tutte le furie il giornalista Carlo Alvino, che ha lanciato un appello direttamente ad Aurelio De Laurentiis sul suo profilo X ufficiale.

Notizie SSC Napoli, Alvino: “Tocca a De Laurentiis farsi sentire per evitare il ‘piattino'”

Il giornalista Carlo Alvino ha affidato al suo profilo X ufficiale le sue prime impressioni in seguito al fischio finale del match tra il Napoli e il Como.

Di seguito, quanto scritto dal giornalista sui social:

“Feliciani scandaloso, Anguissa e Lobotka monumentali, Lukaku devastante, Mc Tominay sconvolgente, Politano generoso. Dopo un gran primo tempo del Como, al quale Conte prende le misure nella ripresa, la differenza la fa a rosa altamente qualitativa del Napoli. C’è tanto ancora da lavorare e da migliorarsi ma con questa squadra divertimento è assicurato. Ora tocca ad Aurelio De Laurentiis farsi sentire per evitare il “piattino”!”.

Già nel corso della sfida, Alvino aveva commentato così l’episodio dubbio della spinta di Dossena su Kvaratskhelia:

“Var spento a Fuorigrotta? Vergognoso non dare il rosso per il fallo su Anguissa! Arbitraggio scandaloso … rigore netto su Kvara… siete senza vergogna!”.

Malgrado la vittoria, dunque, non sono mancate le polemiche, con Carlo Alvino che ha lanciato un appello particolare nei confronti di Aurelio De Laurentiis per evitare ulteriori episodi sospetti sul piano arbitrale.