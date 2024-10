Napoli, doccia fredda per l’azzurro: la notizia è ufficiale

Dura notizia per l’azzurro in vista della prossima sosta delle Nazionali, ora la notizia è ufficiale dopo le convocazioni del Ct

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo un momento brillante, con una serie di risultati utili che stanno facendo sognare i tifosi partenopei. Dopo l’unica sconfitta subita alla prima giornata di campionato, la squadra ha ingranato la marcia giusta, mettendo insieme una striscia di vittorie e pareggi che la proiettano tra le favorite del campionato.

L’organizzazione tattica e la grinta trasmessa da Conte stanno dando i loro frutti, con un Napoli sempre più compatto e determinato a competere ai massimi livelli. Il prossimo impegno per gli azzurri sarà contro il Como, una sfida importante prima della pausa per le Nazionali.

Nonostante la concentrazione sia al massimo, c’è sempre una certa preoccupazione in vista della sosta, soprattutto per i rischi legati agli infortuni che spesso colpiscono i giocatori impegnati con le proprie selezioni nazionali. Questi stop forzati, infatti, possono alterare il ritmo di gioco e creare problemi al rientro.

A proposito di Nazionali, una notizia ha scosso l’ambiente partenopeo: uno dei calciatori azzurri, considerato inizialmente tra i papabili per una convocazione, ha ricevuto una doccia fredda. Il commissario tecnico ha infatti deciso di non chiamarlo, ritenendo la sua presenza non indispensabile per questa tornata.

Il giocatore, dunque, rimarrà a disposizione di Conte, proseguendo gli allenamenti a Castel Volturno. Una situazione che potrebbe rivelarsi positiva per il Napoli, che avrà una pedina fresca e pronta per affrontare al meglio i prossimi incontri, considerando la sua importanza per il tecnico azzurro.

Argentina, Simeone escluso dai convocati: c’è l’ufficialità

Giovanni Simeone nella giornata di oggi ha subito una dura notizia da digerire: l’attaccante non è stato convocato da Lionel Scaloni per le sfide contro il Venezuela e Bolivia, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il “Cholito” da tempo non rientra nei piani tecnici e tattici del Ct che gli preferisce la coppia Lautaro-Alvarez. Simeone quest’anno può godere di una maggiore considerazione nel Napoli, rispetto allo scorso anno. Il classe ’95 ha subito però l’ennesima disgrazia con la sua nazionale.

Sotto la guida tecnica di Garcia inizialmente, Mazzarri poi e infine Calzona, il centravanti non è riuscito a brillare e trovare lo giusto spazio in attacco. Adesso però, con Antonio Conte sembra essersi riaccesa la scintilla di due anni fa, quando l’argentino era indispensabile per Luciano Spalletti.