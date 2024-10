Napoli, può saltare la partita con il Como: è uscito affaticato dopo il Monza

Un calciatore del Napoli potrebbe saltare la partita con il Como per un affaticamento: tutte le novità sul possibile stop

Il successo per 2-0 sul Monza ha proiettato il Napoli verso la testa della classifica della Serie A e da ieri la squadra sta già preparando la sfida contro il Como di venerdì prossimo alle 18.30 dallo stadio Maradona. Un match non così scontato sulla carta, specie per le condizioni in cui arrivano i ragazzi di Fabregas, vittoriosi contro l’Atalanta e contro il Verona nelle ultime due partite di campionato.

Sarà un test importante per gli azzurri prima della sosta, per mantenere continuità e soprattutto il primato in classifica. Lasciare alle spalle le inseguitrici come Juventus, Milan e Inter è sempre un segnale importante e positivo. Specie perché gli azzurri disputeranno l’anticipo e, in caso di 3 punti, daranno ancora più pressione alle tre sopracitate in vista delle loro partite che seguiranno nel weekend.

Infortunio Politano, le condizioni dopo Monza: le ultime per la gara col Como

Per la partita contro il Como, però, arriva qualche notizia non felicissima sulle condizioni di Matteo Politano. L’attaccante del Napoli è tornato al gol nella sfida contro il Monza, ma sarebbe uscito malconcio dal match. L’MVP della sfida del Maradona della scorsa settimana rischia quindi concretamente di saltare il prossimo impegno in campionato degli azzurri.

Una perdita importante per Antonio Conte, che ha riposto massima fiducia nei confronti dell’esterno, venendo ripagato pienamente dal suo giocatore. Politano è stato protagonista di prestazioni importanti dall’inizio dell’anno, tanto da venir utilizzato sempre da titolare (Coppa Italia esclusa) ai danni di un Neres che ha comunque mostrato sprazzi di calcio pazzeschi.

Secondo quanto riportato dal Mattino, Politano sarebbe vittima di un affaticamento. Nulla di grave, per fortuna, ma la sua presenza per venerdì resta in dubbio. Conte non vuole rischiare di peggiorare le sue condizioni e potrebbe quindi puntare proprio su Neres dal primo minuto. Sarebbe la prima da titolare in Serie A per il brasiliano, che saprà senz’altro non far rimpiangere il compagno.

Le condizioni di Politano andranno comunque valutate giorno per giorno. L’esterno proverà in tutti i modi ad essere convocato e, magari, addirittura a partire dal primo minuto. Sarà Conte a prendere la decisione finale, valutando i prossimi allenamenti. Il resto della squadra, invece, non dovrebbe cambiare rispetto alla vittoria sul Monza, con la conferma degli altri 10 giocatori che bene hanno fatto contro la squadra di Alessandro Nesta.