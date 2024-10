Napoli, il parere su McTominay spiazza tutti: la sentenza

Scott McTominay ha fatto da subito breccia nei cuori dei tifosi azzurri, arriva un parere atteso nei riguardi del calciatore di Antonio Conte.

Il Napoli si è mosso in maniera idilliaca nella passata finestra di calciomercato, gli acquisti di Romelu Lukaku e Scott McTominay hanno fatto scalpore. La strategia adottata negli anni precedenti non prevedeva nomi altisonanti, come si vede nel calciomercato richiesto da Benitez con gli approdi a Napoli di Albiol, Callejon e Higuain su tutti. La gestione del tecnico spagnolo gettò le basi. per gli anni a venire, che possa essere di buon auspicio l’aver ripreso quella mossa ma più in grande.

Lukaku era un giocatore atteso visto che si sapeva da tempo dell’addio imminente di Osimhen, per Buongiorno invece si vedeva quanto ci fosse la necessità di sostituire Kim anche se con un anno di ritardo, mentre con McTominay no. Il Napoli ha dovuto sostituire uno degli eroi dello scudetto: Piotr Zielinski, sembrava però impossibile che per farlo De Laurentiis scegliesse un calciatore di fama mondiale come McTominay.

Trevisani si esprime su McTominay: ha grinta e goal, disastro United

Il Manchester United negli ultimi anni non ha rispettato l’altissima nomea del club, i Red Devils sono la squadra più tifata al mondo e la più prestigiosa in Inghilterra ma qualcosa è cambiato. Molte scelte sbagliate, tra acquisti e allenatori. A parlare di ciò ci ha pensato il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che non si è limitato a parlare solo del Manchester United ma ha anche parlato di Scott McTominay.

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di ‘Cronache di Spogliatoio’ si è espresso così sul centrocampista del Napoli McTominay, rivolgendo forti critiche al Manchester United: “Perché lo United ha venduto McTominay? E’ una squada in cui non funziona niente, una società che fa solo putt****, non ne indovina una.

Hanno amma**at* qualsiasi giocatore, Hojlund, De Ligt, Antony, Rashford, ora Zirkzee, persino Casemiro, è una barzelletta, non c’è una squadra paragonabile, andrebbero arrestati. Il Psg a confronto sono scienziati! Hanno buttato via dirigenti, allenatori e giocatori negli ultimi anni. Non hanno idea di cosa stanno facendo! Poi non hanno grinta, uno ne avevano che portava la croce, aveva grinta, faceva gol, McTominay, e l’hanno cacciato!”.

Un pensiero controverso e forse troppo critico ma che fa capire bene il pensiero di Trevisani al riguardo, ci sono continue contestazioni quotidianamente anche da parte dei tifosi del Manchester United.