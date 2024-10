Arrigo Sacchi esalta Conte e svela: “Un suo gesto ha cambiato il Napoli”

Arrigo Sacchi ha parlato di Antonio Conte e ha esaltato il suo lavoro fatto fin qui con il Napoli, svelando un gesto che per lui ha cambiato la squadra

Nel corso di un editoriale per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è concentrato sul Napoli di Antonio Conte, esaltando il lavoro fatto fin qui con gli azzurri in questo avvio di stagione. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A dopo 6 giornate e, seppur sia passato pochissimo tempo e manchi un’eternità alla fine della stagione, è un dato che va assolutamente registrato.

I partenopei hanno perso solamente all’esordio contro il Verona. Da quel momento sono arrivati 6 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia con appena 1 gol subito contro il Parma. Nelle ultime quattro partite non è stato subito un singolo gol, segnale di come i calciatori si siano compattati e di come Conte abbia lavorato su una fase difensiva disastrosa durante la scorsa terribile annata.

Arrigo Sacchi esalta il lavoro di Conte: le dichiarazioni

Nel corso del suo editoriale, Arrigo Sacchi ha voluto spendere del tempo per parlare del Napoli. Una squadra che ha sorpreso anche addetti ai lavori e tifosi neutrali per la sua partenza. Dopo la scorsa annata e dopo l’inizio shock di Verona, non era scontato ritrovarsi a questo punto dopo 6 turni. Anche per questo l’ex allenatore del Milan si è concentrato sui partenopei.

“Ho visto il Napoli battere il Monza e mi è piaciuto il modo in cui lo ha fatto: ha dominato il campo, ha tenuto in pugno la partita, ha mostrato personalità. Ho avuto la prova, ma sinceramente non ne avevo bisogno, che Antonio Conte è un grandissimo allenatore e, soprattutto, che migliora in continuazione. Se uno guarda il Napoli adesso, ci vede la sua mano: ci sono certi movimenti, certi dettagli che non possono sfuggire, a cominciare da un’attenzione maniacale in fase difensiva e da un pressing che poche squadre italiane sanno portare con le stesse intensità e tempistica”.

Sacchi ha svelato anche, quale secondo lui è stato il punto di svolta a livello comunicativo della squadra.

“Fa benissimo, Conte, a spegnere l’entusiasmo e a non voler parlare di scudetto. Vive in una città passionale, se getta benzina sul fuoco fa soltanto un danno. È comprensibile che non desideri caricare di responsabilità i suoi giocatori, così com’è comprensibile che i tifosi si stiano innamorando di questa squadra. Il campionato italiano ha ritrovato una protagonista, perché questo Napoli può arrivare fino in fondo e ha tutte le qualità per correre per lo scudetto. Non era partito bene, anzi aveva proprio deragliato alla prima uscita a Verona. Da quel momento in poi, probabilmente dopo un confronto con i suoi ragazzi, è stato un crescendo di emozioni”.

Infine ha concluso con l’aspetto che lo ha colpito maggiormente.