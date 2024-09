“Ha sempre voluto il Napoli…”: l’annuncio dell’esperto fa impazzire i tifosi azzurri!

Il Napoli vince e convince in questo inizio di stagione. Intanto, oggi sono arrivate le parole di un esperto su un calciatore presente in rosa.

C’è molto entusiasmo in casa Napoli dopo l’ennesima vittoria contro il Monza. La squadra di Antonio Conte è ormai ben collaudata, motivo per il quale anche gli avversari “temono” le giocate degli azzurri. Ciò che si evince dal gruppo azzurro è la forte compattezza che aiuta tutto il gruppo squadra, partendo dal portiere fino ad arrivare all’ultimo uomo offensivo. Proprio la porta è uno dei reparti più importanti, con Alex Meret che ha rubato la scena in diverse occasioni in questo inizio di stagione. L’infortunio contro la Juventus ha però aperto le porte ad Elia Caprile, il quale difende attualmente la porta azzurra.

L’ex portiere dell’Empoli vanta qualità molto importanti, e la sua ultima stagione in Toscana è un ottimo biglietto da visita. L’estremo difensore è arrivato a Napoli nel ruolo di “secondo”, ma l’attuale infortunio di Alex Meret gli sta permettendo di mettersi in mostra agli occhi di Antonio Conte e non solo. Intanto, però, nella giornata odierna è emerso un retroscena importante proprio su Caprile. Infatti, l’ex DS del Bari Ciro Polito ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando una situazione molto importante.

Polito: “Caprile ha sempre voluto il Napoli. Suo padre è un gran tifoso”

Elia Caprile veste attualmente la maglia del Napoli dopo l’ultima stagione ad Empoli. L’estremo difensore si sta mettendo in mostra, complice ovviamente l’infortunio di Alex Meret. Oggi, l’ex DS del Bari Ciro Polito ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli” svelando un retroscena importante sull’attuale calciatore azzurro. Di seguito le sue parole.

“Elia mi ha sempre espresso il desiderio di giocare con il Napoli. Suo padre è un grande tifoso azzurro. Io l’ho preso a parametro zero quando giocava nel Leeds, ma ho notato subito le sue qualità. Parliamo di un portiere molto grosso, bravo coi piedi e che riesce ad avere delle letture ottimali. Gioca sempre dietro la linea a palla alta, tutto ciò gli permette di essere decisivo sui cross degli avversari”.

Le parole dell’esperto sottolineato tutto l’amore di Elia Caprile nei confronti del Napoli. Fin dal suo arrivo in città, il calciatore è apparso molto felice di lavorare con i nuovi compagni e ovviamente con un allenatore del calibro di Antonio Conte.