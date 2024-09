Ultim’ora Napoli, la dirigenza lavora ad un rinnovo contrattuale: la richiesta è altissima!

Il Napoli continua a lavorare sulle situazioni “complesse”. Tra queste, ci sarebbe un possibile rinnovo contrattuale da parte di un azzurro.

Sono settimane molto intense in casa Napoli. La squadra è focalizzata al massimo sugli impegni, ma al tempo stesso la società continua a lavorare su tematiche molto importanti. Sebbene la stagione sia iniziata da poco, la dirigenza ha già avuto delle risposte importanti dai protagonisti. Quest’ultimi, son tornati ad essere cruciali e devono tanto all’avvento di Antonio Conte, il quale ha ridato una vera e propria identità alla squadra e ai calciatori stessi.

Tra i protagonisti assoluti in queste prime uscite, c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha ritrovato la giusta forma fisica e mentale per riuscire a fare la differenza in campo. Oltre a ciò, però, il giocatore da diversi mesi discute di un possibile rinnovo contrattuale con la società. Al momento, non ci sarebbe ancora un accordo definitivo ma non sono da escludere sviluppi improvvisi. Ad esempio, nella giornata odierna, c’è stato un contatto tra le parti per definire quelle che sono le idee sia del calciatore che della società.

Rinnovo Kvaratskhelia, la richiesta è alta: il Napoli continua a lavorare

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere centrale nei piani del Napoli. Il georgiano è una pedina cruciale nello scacchiere azzurro, ancor più con l’avvento di Antonio Conte che ha ridato la giusta linfa al calciatore. Quest’ultimo è però alle prese con una situazione alquanto “delicata”, visti i contatti per il rinnovo in fase di proseguimento. Come riportato dalla “Rai” l’incontro di oggi è stato utile per fissare un ulteriore colloquio entro fine ottobre. Infatti, le parti si raggiorneranno nelle prossime settimane, ma la società spera di poter raggiungere un accordo quanto prima.

Infatti, va ricordato che l’offerta presentata dal Napoli risulta essere molto importante. Aurelio De Laurentiis assicurerebbe al calciatore un ingaggio da ben sei milioni di euro a stagione. D’altro canto, la richiesta è chiara con l’entourage che chiede ben otto milioni a stagione. Il tutto potrebbe essere facilitato dall’inserimento di qualche bonus che permetterebbe alla dirigenza di avvicinarsi sempre più alle pretese del georgiano.

Oltre alla questione legata alla cifre, in casa Napoli si starebbe pensando anche al possibile inserimento di una clausola rescissoria. Al momento, si tratta di una semplice idea che naturalmente verrà discussa con l’entourage e il calciatore. Qualora dovesse essere inserita, ammonterebbe ad una cifra molto alta.