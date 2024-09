Ultime calcio Napoli, Conte si coccola Politano: dato super nelle ultime 10 stagioni

Matteo Politano è uno dei grandi protagonisti del nuovo Napoli di Conte: l’esterno ha aperto anche il suo score personale stagionale nella sfida contro il Monza.

Tre punti per rivedere, dopo più di un anno, la vetta solitaria della classifica. Ciò non si vedeva dai tempi del terzo Scudetto, quando a sedere sulla panchina del Napoli era Luciano Spalletti, che ieri ha ammirato in prima persona la prestazione dei partenopei guidati ora da Antonio Conte. Il leccese ha avuto il merito, fino a ora, di ridare adrenalina ed entusiasmo a un ambiente che negli ultimi mesi si era completamente appiattito. L’aver ritrovato il vertice della classifica è un segnale che sicuramente fa felici i tifosi del Napoli, che ora sono tornati a sognare in grande.

Malgrado sia Conte stesso che il presidente Aurelio De Laurentiis hanno parlato a più riprese di ricostruzione, ci sono dei punti di contatti tra il Napoli di oggi e quello che è riuscito a conquistarsi il terzo Scudetto della storia del club azzurro. Uno di essi è senza dubbio Matteo Politano, protagonista nella vittoria contro il Monza con il suo gol che mantiene viva una striscia interessante. L’esterno numero 21 è, infatti, tra i tre calciatori che sono in rete da dieci stagioni consecutive in Serie A.

Politano leader del Napoli: dato super per il numero 21

Matteo Politano è uno dei fedelissimi per Antonio Conte, che lo ritiene difatti un intoccabile, pur considerando che in quel ruolo il Napoli ha puntato anche su David Neres, che fino a ora l’unico impegno dal 1′ lo ha avuto in Coppa Italia, contro il Palermo.

L’ex Inter e Sassuolo, con la rete messa a segno nella serata di ieri sera contro il Monza, fa registrare un dato a dir poco interessante: così come sottolineato da Opta su X, è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime dieci stagioni di Serie A (dal 2015/16), insieme a Duván Zapata e Paulo Dybala.

Di seguito, il post del dato in questione:

Questo dato incorona Politano come uno dei calciatori più continui in queste ultime stagioni in Serie A: curiosità che farà sicuramente piacere ai tifosi azzurri e anche a Conte stesso, che intanto continua a dare fiducia al suo esterno d’attacco.