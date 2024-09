Osimhen, ennesima polemica sul nigeriano: c’entrano i tifosi del Napoli

Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray, è al centro di diverse polemiche da parte dei tifosi azzurri, così come sottolineato dal quotidiano.

Sono state sicuramente settimane movimentate per Victor Osimhen: dopo un’estate da separata in casa con il Napoli, in extremis è stata trovata la soluzione Galatasaray, club che si è fatto carico dell’intero stipendio del nigeriano (di circa dieci milioni di euro, ndr) con il prestito finalizzato dopo il termine ultimo del mercato in entrata per la Serie A. L’arrivo del nigeriano ha scatenato fin da subito l’entusiasmo da parte dei suoi nuovi tifosi, che vedono nell’ex Lille un vero e proprio simbolo, considerando anche il livello del giocatore in questione.

In occasione dell’ultima sfida del Gala contro il Kasimpasa, il numero 45 ha messo a segno ben due reti, le prime con il club della Turchia. Ha fatto discutere l’esultanza da parte dell’attaccante, che non ha esitato a baciare la maglia, scatenando le perplessità da parte dei tifosi del Napoli, che a lungo lo hanno venerato e supportato. A tornare su tale episodio è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando come i supporters partenopei si aspettano ancora messaggi da parte di Victor, che rappresenta in ogni caso una figura importante del terzo Scudetto. A quanto pare, però, Osimhen ora vuole pensare solo al Galatasaray e ai suoi tifosi.

Di seguito, quanto scritto dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a tal riguardo:

“L’esultanza di Osimhen al Galatasaray ha fatto il giro degli smartphone dei tifosi azzurri, ancora in attesa di un saluto dall’uomo simbolo del terzo scudetto. Ma il calcio, si sa, ha la memoria corta”.

Già negli ultimi tempi, Osimhen era apparso distaccato dall’intero ambiente, anche sui social, complice anche il caso Tik Tok, in seguito al quale l’ex Lille aveva deciso di togliere dai suoi profili ufficiali ogni scatto con la maglia azzurra del Napoli. Adesso, un silenzio che sicuramente fa molto rumore, con i tifosi azzurri che guardano con perplessità ai numerosi messaggi d’amore che Victor sta palesando in questi primi scorci di avventura in terra turca.