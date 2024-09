Osimhen segna con il Galatasaray: l’esultanza lascia perplessi i tifosi del Napoli (FOTO&VIDEO)

Victor Osimhen si è sbloccato con il Galatasaray, l’esultanza non è piaciuta a tanti tifosi del Napoli che sui social hanno espresso il proprio disappunto.

Il Napoli prepara la gara di campionato contro il Monza, con la formazione di Antonio Conte che vuole tornare al successo anche in Serie A, dopo la grande prestazione contro il Palermo in Coppa Italia, culminata con un roboante 5-0. I partenopei devono anche rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Juventus e rilanciarsi ai piani alti della classifica.

E se le cose per gli azzurri stanno andando certamente bene, anche a uno dei calciatori di proprietà del Napoli in prestito altrove la fortuna ha iniziato a sorridere. Si tratta di Victor Osimhen, che si è finalmente sbloccato nella sua nuova avventura al Galatasaray.

Osimhen in gol con il Galatasaray

L’attaccante nigeriano ha infatti realizzato ben due gol nel match contro il Kasimpasa. La prima rete con una zampata alla sua maniera in area di rigore, intercettando un cross proveniente dalla sinistra. Un capolavoro la seconda rete, raccogliendo un lancio lungo e calciando dopo lo stop, con il pallone che sbatte sotto la traversa e finisce in porta. La doppietta di Osimhen non è comunque bastata al Galatasaray per portare a casa la vittoria.

Già, perché i giallorossi di Istanbul sono addirittura andati sul 3-0 grazie a un gol di Icardi, che ha esultato alla sua maniera portando le mani alle orecchie sotto la Curva per sentire forte l’urlo dei tifosi. Esultanza emulata dallo stesso Osimhen, che poi è uscito all’intervallo a seguito di un piccolo fastidio fisico. Per il Galatasaray – dicevamo – non sono bastate tre reti di vantaggio per portare a casa i tre punti. Il Kasimpasa, infatti, è riuscito a raggiungere il pareggio siglando il 3-3 in pieno recupero, al ’95.

L’esultanza con una maglia celebrativa e il bacio non è piaciuta ai tifosi del Napoli

Cioè che però ha fatto discutere i tifosi del Napoli, in particolare sui social network e nei forum, è stata l’esultanza dopo la prima rete di Victor Osimhen. L’attaccante, infatti, dopo aver festeggiato con i compagni, è corso verso la panchina e si è fatto passare una maglia che aveva preparato, sui cui c’era la scritta “finally“, ovvero finalmente, con conseguente bacio alla stessa maglia. Gesto applaudito – tra gli altri – anche da Dries Mertens. Si è trattato di evidente messaggio per sottolineare come Osimhen non vedesse l’ora di timbrare il tabellino dei marcatori per dedicare la rete ai suoi nuovi tifosi.

Il gesto, dicevamo, non è stato accolto benissimo da tanti suppoerters del Napoli che sui social hanno espresso il proprio dissenso verso l’esultanza di Osimhen.

Guarda il video dell’esultanza di Osimhen dopo il suo primo gol con il Galatasaray