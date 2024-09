Lukaku non convince tutti: “Il Peggiore”. Il pesante giudizio dopo Napoli-Monza

Romelu Lukaku non ha convinto tutti con la sua prestazione in Napoli-Monza: arriva il brutto voto e la pesante bocciatura per il belga

Serata di festa al Maradona per il Napoli di Conte che torna in vetta alla classifica di Serie A dopo quasi 500 giorni dall’ultima volta. Gli azzurri sono da soli in testa al campionato, ma è chiaro che dopo 6 giornate troppo presto per fare proclami o voli pindarici. Sicuramente la squadra è rinata, sia tecnico-tatticamente, che mentalmente. Dopo il terribile decimo posto dello scorso anno e l’avvio shock contro il Verona, gli azzurri sono tornati a sorridere e a far divertire.

Tra i grandi protagonisti voti già noti come Lobotka o Kvaratskhelia, ma anche new entries come Buongiorno, Neres e McTominay. Chi ancora stenta a rubare l’occhio, invece, è Romelu Lukaku. Il belga si è presentato benissimo al Maradona, con un gol contro il Parma all’esordio. Rete seguita da un’altra ottima prestazione con il Monza con gol e due assist. Anche col Palermo da subentrato ha fatto segnare i compagni, ma il suo digiuno inizia ad aumentare.

Lukaku non è piaciuto a tutti: le pagelle del belga dopo Napoli-Monza

La partita in casa della Juventus è stata incolore, sicuramente insufficiente. Il belga è stato annullato da Bremer e non è mai riuscito a risultare determinante. In Coppa Italia, invece, ha giocato pochissimi minuti, riuscendo comunque a servire un assist. Nella partita di ieri contro il Monza si è messo completamente a disposizione della squadra, diventando prezioso nella risalita offensiva, nella protezione della palla e nel creare spazi ai compagni.

Non a tutti, però, ha convinto la prestazione di Lukaku, che per la Gazzetta dello Sport ha meritato un 5.5 come voto finale.

Il peggiore, Stavolta non trova guizzi in profondità né sponde per i compagni. Ha tanto bisogno di trovare in fretta la condizione migliore.

Più clementi Corriere dello Sport e Il Mattino che danno a sufficienza all’attaccante. Un 6 di incoraggiamento e che premia il lavoro sporco fatto dal giocatore nella gara del Maradona. Tanta la generosità di Big Rom, che sfiora il gol ad inizio ripresa e sfiora persino l’autorete nel secondo tempo nel tentativo di aiutare la squadra in difesa. Un lavoro che Conte apprezza molto, consapevole che la condizione fisica del belga dovrà migliorare.

Anche Lukaku lo sa e non è intenzionato a calare il numero di allenamenti e la loro intensità. L’obiettivo è entrare in forma perfetta dopo la sosta, soprattutto in quel mese di novembre dove il Napoli è atteso da un tour de force folle contro tutte le big del campionato. Lì servirà la miglior versione del belga.