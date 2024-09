Il Napoli di Conte ha una caratteristica unica, anche grazie a Neres

La caratteristica unica del Napoli di Conte che già supera tutte le formazioni di Serie A: c’entra anche l’impiego di David Neres

Arrivati alla sesta giornata di campionato, il Napoli può sfruttare una caratteristica unica, che nessun’altra formazione di Serie A possiede. Antonio Conte sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Le richieste del mister sono precise: riconquista rapida del possesso, pressing alto, solidità difensiva e continui uno contro uno sulle corsie esterne.

Dopo la prima debacle a Verona, dove il Napoli è uscito sconfitto per 3 a 0, Conte ha provato a cambiare qualcosina dal punto di vista tattico e non solo. Innanzitutto, va sottolineato che a seguito della sconfitta contro l’Hellas, sono arrivati nuovi calciatori che hanno aumentato di gran lunga il tasso tecnico della rosa. Va aggiunto che dal 3-4-2-1 si è passati anche ad un nuovo modulo, con una difesa a quattro che offre maggior copertura.

Napoli, nessuno come te: negli ultimi 30 minuti sei letale!

Tra i tanti fattori da analizzare in quest’inizio di stagione del Napoli, bisogna tenere in considerazione l’atteggiamento dei calciatori che sta letteralmente facendo la differenza. E c’è un dato che dimostra quanto sia importante l’approccio della rosa azzurra, in aggiunta anche ad una preparazione fisica che per il momento sembra soddisfare tutti, staff tecnico compreso.

Infatti, il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco rispetto a tutte le altre formazioni di Serie A: ben 7 marcature tra le 9 complessive sono arrivate nell’ultima mezz’ora. Un numero importante, che fa chiaramente riflettere e da cui si può dedurre quanto siano importanti le sostituzioni di Antonio Conte a gara in corso.

In particolare, David Neres è stato autore di 3 assist in campionato da quando è subentrato. E tutti nel secondo tempo. La sua classe, la sua creatività e tecnica nel saltare l’uomo, hanno permesso al Napoli di vincere o di congelare alcune gare. Ad esempio, contro il Parma è stato decisivo, grazie al cross di destro per Anguissa. Il brasiliano contro il Monza dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, ma sarà sicuramente inserito a gara in corso, poiché sta attraversando un periodo di forma smagliante. Anche in settimana ha lasciato il segno, con gol e assist. Contro il Palermo, a differenza di quanto visto in campionato, i tifosi hanno potuto apprezzare a pieno le doti dell’ex Benfica, poiché è stato lanciato da mister Conte sin dal primo minuto.

I brianzoli, a differenza del Napoli, hanno siglato un solo gol nel secondo tempo dei 4 complessivi finora in campionato. Mentre ne hanno subiti 3 nella ripresa, in totale equilibrio ai gol presi nel primo tempo.