L’Everton vince, ma Lindstrom delude: cos’è successo in Permier League

Non arrivano buone notizie per Jesper Lindstrom, l’Everton vince ma l’ex attaccante del Napoli non brilla: cos’è successo nella gara di oggi.

Il Napoli prepara la gara contro il Monza di domenica sera allo stadio Maradona. Gli azzurri di Antonio Conte cercano i tre punti per continuare la propria corsa verso il vertice della Serie A, anche per rispondere ai successi di Milan, Inter e Juventus.

In attesa di vedere in azione la squadra partenopea, nella giornata odierna i dirigenti e gli osservatori azzurri hanno avuto modo di vedere altri calciatori di proprietà scendere in campo. Parliamo dei calciatori in prestito, come Victor Osimhen, sceso in campo da titolare nel match tra Galatasaray e Kasimpasa, in cui l’attaccante nigeriano ha addirittura realizzato una doppietta con un secondo gol da urlo. Peccato che non sia bastato alla sua nuova squadra per vincere il match. Il Galatasaray, infatti, si è visto rimontare ben tre gol di vantaggio dal Kasimpasa, beffando Osimhen e compagni sul 3-3 con il gol del pareggio arrivato al 95′.

Ex Napoli, Lindstrom delude con l’Everton e viene sostituto all’intervallo

Tra i calciatori del Napoli in prestito c’è anche Jesper Lindstrom, reduce da una stagione deludente in azzurro. Il danese sta provando a rilanciarsi in Premier League, tra le fila dell’Everton. L’esterno è partito titolare nella gara odierna contro il Crystal Palace, ma la sua prestazione è stata decisamente deludente, tanto che all’intervallo è stato sostituito con l’Everton in svantaggio per 0-1 e con il Palace andato vicino al gol in altre due clamorose occasioni. Un cambio azzeccato, visto che i Toffes hanno rimontato e ribaltato il risultato nella ripresa grazie alla doppietta di McNeil. Per Lindstrom l’esperienza in Inghilterra fin qui non è stata troppo esaltante, ma avrà ancora tempo per rifarsi.

Scenderà invece in campo domani l’Ipswich dell’altro calciatore azzurro in prestito in Premier League, Jens Cajuste. Il centrocampista svedese potrebbe essere tra i protagonisti del match che vedrà la sua squadra opporsi all’Aston Villa. Dal canto suo, il Napoli si augura che entrambi i giocatori riescano ad imporsi in Inghilterra, in modo da strappare il riscatto fissato con i rispettivi club. L’Everton potrebbe acquistare Lindstrom versando 22 milioni nelle casse del Napoli a fine stagione, fissato a 13,5 milioni di euro invece il dritto riscatto di Cajuste con l’Ipswich.

I due calciatori difficilmente faranno comunque ritorno in azzurro, essendo stati valutati da Antonio Conte nel corso dei ritiri precampionato, ma per entrambi alla fine si è scelto la strada della cessione in prestito.