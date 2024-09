Si Sblocca Osimhen, doppietta con il Galatasaray: seconda rete pazzesca

Victor Osimhen si è sbloccato in campionato con il Galatasaray, siglata una doppietta ma la seconda rete è davvero incredibile.

Il Napoli prepara la gara di campionato contro il Monza, con la formazione di Antonio Conte che vuole tornare al successo anche in Serie A, dopo la grande prestazione contro il Palermo in Coppa Italia.

E se le cose per gli azzurri stanno andando certamente bene, anche a uno dei calciatori di proprietà del Napoli in prestito altrove la fortuna ha iniziato a sorridere. Si tratta di Victor Osimhen, che si è finalmente sbloccato nella sua nuova avventura al Galatasaray.

Ultimissime calcio Napoli, Osimhen in gol con il Galatasaray

Il centravanti nigeriano ha realizzato addirittura una doppietta in Galatasaray-Kasimpasa. Il primo gol con una zampata alla sua maniera in area di rigore, intercettando un cross dalla sinistra. Un capolavoro la seconda rete, raccogliendo un lancio lungo e calciando dopo lo stop, con il pallone che sbatte sotto la traversa e finisce in porta.

Da sottolineare come in campo ci sia contemporaneamente anche Mauro Icardi, con l’argentino autore del 3-0. Dopo la rete di Maurito, Osimhen è andato ad esultare insieme al nuovo compagno d’attacco mimando la sua stessa esultanza.

Clicca qui per vedere il video del gol di Osimhen