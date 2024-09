Ngonge notte da sogno, Neres e McTominay show totale: le pagelle di Napoli-Palermo

Ngonge vive una notte da sogno, Neres e McTominay fanno show in mezzo al campo: le pagelle di Napoli-Palermo

E’ stata una serata magica quella di ieri allo stadio Maradona. Il Napoli si è imposto con un netto 5-0 sul Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e ha strappato il pass per gli ottavi dove affronterà la Lazio. Gli azzurri hanno dominato sia nel primo, che nel secondo tempo, imponendo il proprio gioco anche con le cosiddette “seconde linee”. Non tutti erano panchinari, tutt’altro, in campo c’erano anche Lobotka e Neres, che hanno tutto un altro status rispetto a quello di panchinari ovviamente.

La gara contro i rosanero ha messo in evidenza come tutta la rosa di questo Napoli lotti per Antonio Conte e abbia con sé una carica ed un’adrenalina che sa riversare in campo. L’avversario era modesto, è vero, dato che anche in Serie B il Palermo è solo a metà classifica, ma nessuna vittoria è regalata e scontata, vedi cosa successe in estate contro il Modena prima dell’inizio del campionato.

Ngonge vola, McTominay e Neres trascinano: le pagelle di Napoli-Palermo

Lo show del Maradona si è aperto con una prestazione sontuosa di uno che, in questo caso, è davvero una “seconda linea”. Vale a dire Ngonge, che ha deciso di chiudere la pratica Palermo prima del 20′ con una doppietta importante soprattutto a livello morale e come segnale da lanciare ad Antonio Conte. L’ex Verona c’è e vuole meritarsi più spazio possibile.

La sua è una prestazione da 8 pieno per il Corriere dello Sport, che lo elegge come migliore della partita. “Una notte da sogno” viene definita quella che vive l’attaccante, protagonista di due reti diverse ma decisive. La prima con una conclusione da fuori area che Sirigu non trattiene, la seconda con un missile poco sotto l’incrocio dei pali che fa applaudire tutti i tifosi venuti ieri allo stadio.

E’ stata la serata di Ngonge, ma anche quella di due nuovi acquisti che hanno ormai già catturato l’amore dei tifosi. In primis, David Neres, autore non solo del quarto assist in cinque partite, ma anche del primo gol con la maglia del Napoli per gentile concessione della difesa palermitana. In pagella un 7.5 pienissimo per lui.

Da urlo anche l’impatto di Scott McTominay, che porta a casa un 7.5 allo stesso modo, grazie ad un ingresso in campo da show puro. Dopo 18 secondi tocca il suo primo pallone e segna il suo primo gol con gli azzurri. Alla seconda conclusione becca la traversa. Bacio sullo stemma del Napoli e tifosi impazziti anche sui social. Un 8, infine, anche a Conte, che ha dominato la partita e avuto risposte importantissime anche da chi ha avuto meno minutaggio fin qui.