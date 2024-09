Conte: “C’è ancora da lavorare. Giocatore preferito?”, sentite la risposta!

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset a margine della larga vittoria sul Palermo.

Il corposo turnover dà ragione a Conte che si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver superato 5-0 il Palermo. Un Napoli arrembante e travolgente che ha messo sotto subito gli ospiti e per la prestazione e per la cattiveria sotto porta da parte dei protagonisti del match. Il mister salentino non può che essere soddisfatto di quanto mostrato dai suoi ed ha ricevuto risposte importanti anche dal modulo scelto.

Il 4-2-3-1 di Conte è l’ennesima decisione alternativa che ha visto ancora una volta un Napoli a suo agio e per l’avversario abbordabile e per la convinzione che pian piano la rosa partenopea sta iniziando a fare propria. Dopo il tonfo di Verona, il lavoro dell’allenatore sta pagando e i risultati non si stanno facendo attendere. Ai microfoni di Sportmediaset, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita: “Sicuramente l’approccio al match è stato importante. Volevamo passare il turno e prima dell’inizio ci siamo detti di voler fare una gara seria”.

Napoli-Palermo 5-0, Conte fiducioso: “C’è ancora da migliorare ma conto su un gruppo serio”

L’allenatore salentino è parso alle telecamere davvero soddisfatto per la prestazione offerta dalla propria squadra ma ha comunque analizzato affondo il match: “Come in tutte le cose, c’è sempre da lavorare e migliorare per smussare alcuni difetti“.

Nonostante ciò ha sottolineato il fatto che conta sull’intero gruppo e non sulle singole individualità: “Giocatore preferito? Non mi va di fare nomi ma nel gruppo base che è rimasto ci sono bravi ragazzi davvero. I nuovi arrivati si sono integrati benissimo. Come all’Inter sono arrivato per ricostruire il tutto. Stiamo ricostruendo su una vecchia base e abbiamo messo nuove energie in mezzo al campo. Sono tutti dei ragazzi seri”.

Il decimo posto dello scorso anno ha penalizzato il Napoli che ha dovuto affrontare, prima di questa gara, anche i 32esimi di finale contro il Modena. Inoltre, il club partenopeo per via della mancata partecipazione alle coppe europee avrà soltanto un impegno settimanale: “Un vantaggio giocare solo una volta alla settimana? Anche se questa settimana giochiamo tre volte per via della Coppa Italia, per un allenatore come me è importante allenare tutte le settimane i giocatori per cercare di trarre il meglio da tutti, essendo il primo anno“.