Coppa Italia, il Napoli sfiderà la Lazio: dove e quando si giocherà il match

Napoli-Palermo 5-0, azzurri agli ottavi di finale di Coppa Italia: Conte troverà di fronte la Lazio di Marco Baroni.

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince al Maradona contro il Palermo. I partenopei sono riusciti, nonostante il consistente turnover, ad imporsi immediatamente sul match e per il contributo del Palermo, troppo fragile in fase difensiva, e per l’arrembante atteggiamento degli esterni del Napoli. Cyril Ngonge ha messo a segno la prima doppietta con la maglia del Napoli e si è preso i complimenti dal proprio allenatore.

L’ex Hellas Verona ha saputo sfruttare i 57 minuti a disposizione e la sua prova potrebbe rilanciarlo nelle gerarchie. Dall’altro lato, anche David Neres ha saputo sfruttare l’occasione: ennesimo assist messo a referto e primo gol con il Napoli. Da aggiornare, perciò, le sue statistiche: 4 assist ed un gol in scampoli di partite giocate ed in questa da titolare in Coppa Italia. Prima volta, inoltre, anche per Scott McTominay con la casacca azzurra.

Il Napoli, dunque, affronterà la Lazio agli ottavi di finale: un avversario importante ma che, come il Napoli, è ancora in fase di costruzione dopo la pesante rivoluzione di quest’estate. Baroni è stato chiaro e così come per l’Europa League, anche per la Coppa Italia ci sarà impegno massimo per portare a casa un trofeo, già presente abbondantemente nella bacheca della squadra biancoceleste.

Lazio-Napoli, la data dell’incontro: il match anticipa quello di campionato!

Il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia si terrà il 4 dicembre allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Partita in trasferta, chiaramente per motivi legati alle teste di serie. Una gara che vedrà gli azzurri protagonisti contro una squadra organizzata e dinamica. La stessa che affronterà nel weekend successivo ma in Serie A e soprattutto in stadi invertiti.

L’8 dicembre, infatti, seppur sia ancora definire, il Maradona ospiterà proprio i biancocelesti. Precedentemente, il primo dicembre, ci sarà anche la difficile trasferta contro il Torino, club attualmente capolista in Serie A. Altrettanto complicata sarà per la Lazio che farà visita al Parma di Pecchia, allo stadio Tardini.

Gli azzurri continuano, così, il proprio percorso in Coppa Italia dopo due edizioni in cui sono apparsi soltanto come comparse in un film da incubo. Prima l’eliminazione da dimenticare ai calci di rigore contro la Cremonese e lo scorso anno il pesante 0-4 rifilato dal Frosinone di Di Francesco. Andando indietro nel tempo, alla stagione 2021/22, il dato si fa ancora più pesante: 2-5 contro la Fiorentina sempre al Maradona. Conte e calciatori vorranno sicuramente invertire il trend a proprio favore.