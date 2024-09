Napoli-Palermo, Conte ha cambiato idea: De Laurentiis può esultare

Per la gara di questa sera di Coppa Italia del suo Napoli contro il Palermo, Antonio Conte ha preso una decisione davvero importante.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver ottenuto un ottimo pareggio all’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta, è pronto per scendere in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Questa sera, infatti, gli sfideranno saranno di scena allo Stadio Diego Armando Maradona per sfida il Palermo di Alessio Dionisi.

Considerando la mancata partecipazione ad una delle tre competizione europee, dunque, la Coppa Italia potrebbe diventare un’occasione importante per il Napoli per riuscire ad alzare un trofeo in questa stagione. Tuttavia, la seconda manifestazione porta con sé anche l’opportunità di dare spazio a chi gioca meno. Lo stesso Antonio Conte ha infatti cambiato idea su un calciatore a propria disposizione.

Napoli-Palermo, Rafa Marin ha fatto cambiare ad Antonio Conte: ecco tutti i dettagli sul centrale spagnolo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico pugliese ha cambiato idea su Rafa Marin. Quest’ultimo, infatti, l’ex Real Madrid si è mostrato in questi molto attento sia ad ogni spiegazione di Conte che ad ogni dettaglio, cercando anche di imparare dai giocatori azzurri più esperti.

Antonio Conte, almeno inizialmente, considerava Rafa Marin poco pronto per diventare subito un titolare della difesa del suo Napoli. Tuttavia, proprio a seguito di questo comportamento del centrale, l’ex tecnico di Juve ed Inter ha cambiato idea, facendo felice lo stesso Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, infatti, ha preso lo spagnolo dal Real Madrid per circa 12 milioni di euro, ma anche con l’inserimento di due ben ‘recompre’.

I ‘Blancos’, di fatto, hanno la possibilità di usufruire ben due slot per ‘riacquisire’ le prestazioni a titolo definitivo di Rafa Marin: uno nel 2026 (al costo di 26 milioni di euro) ed un alto nel 2027 (per 35 milioni), ma tutto può essere raddoppiabile dal Napoli previo di un pagamento di 10 milioni di euro al termine della prima stazione del difensore in azzurro.

Aurelio De Laurentiis, dunque, spera che il suo investimento fatto ad inizio estate riesca a subito a dargli una ‘sorta di rientro’. Rafa Marin, dunque, questa sera con il Palermo di Alessio Dionisi avrà la sua prima occasione in un match ufficiale di farsi notare sia agli occhi di Antonio Conte che dello stesso pubblico di Napoli.