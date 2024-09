Rinnovo Kvara, c’è distanza tra le parti: ecco l’ultima proposta di ADL

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis ha formulato una nuova proposta per il georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia è al centro del progetto Napoli, come ormai noto da tempo. A differenza di come si è evoluto il percorso azzurri di un giocatore come Victor Osimhen, per il georgiano le cose sono molto diverse: si è parlato di cessione soprattutto nei primi mesi estivi, con agente e papà che hanno lamentato dei mal di pancia a distanza.

Il Napoli, però, è stato molto chiaro sin dall’inizio: Khvicha non si muove. Ed allora ecco che Aurelio De Laurentiis sta già pensando di mettere una pietra sopra le polemiche, andando a sviluppare quella che potrebbe essere una proposta di rinnovo in grado di convincere il giocatore a restare in azzurro ancora per molto tempo.

Napoli, rinnovo Kvara: ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo sta proseguendo ma c’è ancora una distanza considerevole. Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto di Khvicha fino al 2029 e mette sul piatto una proposta che raggiunge i 6 milioni di euro tra base fissa e bonus (gli stesso soldi che ad oggi prende Romelu Lukaku).

L’agente del giocatore, però, è fermo sulla richiesta di 8 milioni di euro all’anno: c’è distanza, certo, ed il Napoli proverà a limarla con il passare dei mesi. Aurelio De Laurentiis non vuole perdere tempo ed è ben consapevole del valore di Kvaratskhelia.