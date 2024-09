Napoli, Hamsik e la lotta scudetto: l’annuncio non lascia dubbi

Marek Hamsik è tornato a parlare del campionato dove più si è prostrato in Europa, ha detto la sua sullo scudetto.

Marek Hamsik ha parlato ai media presenti all’evento di presentazione di FC 25, lo slovacco è stato annunciato come carta hero nel gioco con una valutazione base di 85.

Il centrocampista ha iniziato il corso per diventare ufficialmente allenatore, c’è la possibilità che un giorno torni a Napoli ma in delle vesti differenti. Intanto Marek tra una chiacchiera e l’altra svela chi vincerà il prossimo campionato per lui.

“Il Napoli può vincere lo scudetto” Hamsik fa sognare i suoi vecchi tifosi

Marek ha espresso il suo parere nel vedere il Napoli di Conte e ha spiegato come l’aver sfidato prima la Juventus e il non avere coppe saranno un aiuto fondamentale per i partenopei.

Il Napoli può vincere lo scudetto?

“Sì, il Napoli l’ha già vinto due anni fa. Perché non lo potrebbe ripetere anche quest’anno? Il Napoli ha fatto tanto sacrificio quest’estate per prendere alla fine giocatori giusti, perché vedendo anche McTominay e Gilmour sono giocatori validi, buoni, e sicuramente daranno una mano all’organico. Sicuramente in tutta questa stagione hai bisogno di avere alternative e il Napoli le ha portate, allora penso che ha un organico molto valido e può lottare per lo scudetto. Il Napoli è partito bene e si è messo davanti in classifica. Credo che continuerà così, perché sappiamo tutti il lavoro di Conte. Gli azzurri, poi , non hanno le coppe. Lukaku? Può fare 20 gol, il Napoli ha fatto un grande acquisto per sostituire Osimhen “.

Un euro ce lo metteresti su questo scudetto?

“Ma anche dieci (ride, ndr)“.