L’effetto Conte illumina il Maradona: arriva la notizia che tutti aspettavano

Entusiasmo alle stelle in quel di Napoli! Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto ad accogliere un numero importante di tifosi.

L’effetto Conte che trascina Napoli ed il Maradona. L’arrivo dell’allenatore pugliese all’ombra del Vesuvio ha fin da subito creando grande entusiasmo tra i tifosi, certi che lo stesso Conte avrebbe rappresentato una garanzia sotto il punto di vista tecnico ed progettuale. La piazza si aspetta tanto dall’allenatore ed al tempo stesso c’è la convinzione che proprio Conte rappresenti un elemento essenziale per dare lo slancio anche allo stesso Aurelio De Laurentiis.

E proprio in estate questo aspetto è stato più che chiaro: il presidente ha investito tanto, tantissimo, al netto di quella che era la situazione di Victor Osimhen. Giovanni Manna è stato chiaro a più riprese, proprio l’addio del nigeriano doveva diventare il fulcro dal quale attingere soldi destinati alla costruzione della nuova squadra sul mercato. Osimhen non è andato via, almeno non secondo quelli che dovevano essere i criteri stabiliti dal Napoli, ma De Laurentiis ha deciso comunque di investire ed accontentare il tecnico.

Ed anche per questo si è creato un forte entusiasmo attorno alla squadra e lo stesso Conte. Poi i risultati, sul campo: una falsa partenza col Verona, ma poi tre vittorie di fila ed il pareggio in casa della Juventus. Un’inizio di stagione positivo, che vede ad ora il Napoli secondo in classifica e con dei presupposti che di sicuro possono essere definiti positivi.

Si illumina il Maradona: tutto esaurito con Palermo e Como

La piazza è pronta a supportare la squadra, soprattutto dopo un’annata di grande sofferenza come quella vissuta lo scorso anno: tre allenatori, un decimo posto e Napoli fuori dall’Europa. Elementi che hanno trascinato tutto l’ambiente in una nube di negatività, la stessa che ha evidentemente spinto lo stesso De Laurentiis ad investire su un allenatore di polso e vincente come Conte.

I tifosi sono pronti a rispondere: secondo quanto riportato in queste ore da La Gazzetta dello Sport, per la partita di Coppa Italia col Palermo e quella successiva in casa contro il Como, sono previsti ben 100 mila spettatori divisi equamente tra le due sfide. Un carico di adrenalina anche per i giocatori che in entrambi i casi potranno godere di uno stadio gremito, come nelle grandi occasioni. Starà, poi, allo stesso Conte ripagare questo forte entusiasmo con i risultati sul campo.