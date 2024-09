Dal Napoli all’Olympiacos, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio

In casa Napoli, in attesa della sfida di domani sera di Coppa Italia contro il Palermo, ci sono delle novità di mercato che riguardano un ex azzurro.

Dopo aver pareggiato all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani sera del secondo turno di Coppa Italia contro una squadra del campionato di Serie B, ovvero il Palermo. Per gli azzurri, considerando la mancata partecipazione alle competizioni europee, la seconda competizione nazionale potrebbe rappresentare una grossa opportunità per portare a casa un trofeo.

Tuttavia, oltre all’obiettivo primario di passare il turno, la gara di domani contro il Palermo di Alessio Dionisi è importante per provare anche altri giocatori. Antonio Conte, infatti, schiererà domani tanti giocatori che fino adesso hanno trovato poco spazio: da Rafa Marin, passando per Gilmour, a Simeone e Raspadori. Tuttavia, in attesa della sfida di Coppa Italia contro i rosanero, bisogna segnalare delle novità importanti che riguardano un ex giocatore azzurro.

L’ex azzurro Ounas ha trovato l’accordo con l’Olympiacos: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘footmercato’, infatti, lo svincolato Adam Ounas ha chiuso l’accordo con l’Olympiacos. L’ex azzurro, dunque, ha firmato un contratto biennale con il team greco

Nelle prossime ore, dunque, ci sarà l’annuncio ufficiale da parte dell’Olympiacos. Per Adam Ounas, con il Napoli dal 2017 al 2022, è pronta una nuova esperienza davvero importante per la sua carriera, vista la storia del club greco.