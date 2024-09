Calciomercato, piaceva al Napoli: arriva in Serie A a parametro zero

Uno dei calciatori che piaceva al Napoli è vicino all’approdo in Serie A a parametro zero, si è svincolato dal Salisburgo.

Manca sempre meno al match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Napoli è pronto a sfidare, in gara unica allo stadio Maradona più eventuali tempi supplementari e rigori, il Palermo di Alessio Dionisi.

Probabile che per l’occasione, Antonio Conte opti per un robusto turnover, seppur senza stravolgere totalmente la squadra. Probabile che in difesa possa fare il suo esordio anche il centrale spagnolo Rafa Marin, arrivato dal Real Madrid per circa 12 milioni di euro.

Mercato Napoli, Oumar Solet vicino all’Udinese da svincolato

Nonostante gli arrivi di Marin e Buongiorno, in tanti si sarebbero aspettati anche l’arrivo di un ulteriore acquisto in difesa. Uno dei nomi accostato ai partenopei – soprattutto nella passata sessione di calciomercato – è quello di Oumar Solet. Il centrale francese classe 2000 era stato a lungo seguito dallo scouting azzurro, ma alla fine la scelta ricadde su Natan. Il suo nome è rimasto comunque nel database degli uomini mercato del Napoli, anche se quest’anno si è preferito puntare su altri calciatori.

Ebbene Solet si è svincolato quest’anno dal Red Bull Salisburgo e rappresenta un’occasione di mercato estremamente allettante. Il Napoli pare non abbia pensato al suo acquisto, ma il calciatore pare possa comunque arrivare in Serie A. Infatti, come rivelato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Oumar Solet è davvero vicino all’Udinese.

Il centrale francese si unirà alla squadra friulana da svincolato e proverà a dare il suo contributo alla formazione allenata da mister Kosta Runjaic.